18.11.2024, 16:52 7721

Токаев поздравил султана Омана с Национальным днем султаната

Президент пожелал народу Омана благополучия и процветания
Токаев поздравил султана Омана с Национальным днем султаната
Фото: Акорда
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хайсама бен Тарика Аль Саида и его соотечественников с Национальным днем султаната Омана, сообщает Акорда.

В телеграмме глава государства отметил, что Оман является надежным партнером Казахстана в арабском мире. Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Хайсаму бен Тарику Аль Саиду успехов в его ответственной деятельности и реализации всех начинаний, а народу Омана - благополучия и процветания.
 
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Теги:ТокаевОмансултанПоздравление

новости по теме

18.11.2024, 20:35 5471

Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Сербию

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений
Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Сербию
Фото: Акорда
Белград. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту Белграда главу государства встретил президент Сербии Александр Вучич, сообщает пресс-служба Акорды.

В воздушном пространстве Сербии борт президента Казахстана сопровождали истребители военно-воздушных сил принимающей страны.

Центральным пунктом программы визита станут переговоры на высшем уровне. Президенты обсудят перспективы взаимодействия двух государств в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних соглашений. Также запланирована встреча с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем.
 
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Теги:ТокаевСербияВизит
16.11.2024, 09:08 32456

Токаев поздравил главу Палестины с Днем независимости

Президент выразил уверенность в дальнейшем благоприятном развитии двусторонних отношений
Астана. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Палестины, информирует Акорда.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Махмуда Аббаса и его соотечественников с Днем независимости.

Лидер Казахстана выразил уверенность в том, что казахско-палестинские отношения будут и далее развиваться во благо двух народов.
 
15.11.2024, 13:15 43361

Токаев пригласил главу Вьетнама в Казахстан

Президент назвал Вьетнам ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии
Токаев пригласил главу Вьетнама в Казахстан
Фото: Акорда
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, директором Национальной академии политики имени Хо Ши Мина Нгуен Суан Тхангом, сообщает Акорда.

Глава государства отметил, что сегодня казахско-вьетнамские отношения развиваются по восходящей. Президент с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в прошлом году. Состоявшиеся в ходе данного визита переговоры придали серьезный импульс двустороннему сотрудничеству.

Президент назвал Вьетнам ключевым партнером Казахстана в Юго-Восточной Азии, а также подчеркнул важность активизации межпарламентского сотрудничества в целях обмена опытом по законодательному обеспечению социально-экономического развития обеих стран.

В свою очередь Нгуен Суан Тханг отметил, что политбюро Центрального комитета и Национальное собрание страны активно работают над воплощением в жизнь договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе визита президента Казахстана во Вьетнам.

По его мнению, страны имеют схожие взгляды и успешно взаимодействуют на многосторонних площадках, включая ООН и СВМДА.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал подписание меморандума о сотрудничестве между Казахстанским институтом стратегических исследований и Национальной академией политики имени Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что этот документ может придать хороший импульс совместным научным исследованиям.

Он также пригласил президента Вьетнама Лыонг Кыонга посетить в следующем году Казахстан и совместить свой визит с участием в Международном форуме "Астана".
 
15.11.2024, 12:06 44361

Казахстан ведет политику по достижению свободного от ядерного оружия мира - МИД

Договор о нераспространении ядерного оружия остается основным и универсальным механизмом для ядерного разоружения
Казахстан ведет политику по достижению свободного от ядерного оружия мира - МИД
Фото: Depositphotos
Брюссель. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ведет последовательную политику по достижению мира, свободного от ядерного оружия, заявил в ходе в конференции Европейского союза по вопросам разоружения и нераспространения первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

Здесь был затронут вопрос о создании международного агентства по биологической безопасности, которое, как вы знаете, было инициировано нашим президентом в 2019 году. И работа по которому ведется в рамках конвенции по запрещению биологического оружия. То есть существует целый блок вопросов в сфере ограничения и разоружения не только ядерного оружия, но и химического, биологического, радиоактивного. Во всем этом Казахстан принимает самое активное участие", - цитирует "Хабар 24" Акана Рахметуллина.


По его словам, договор о нераспространении ядерного оружия остается основным и универсальным механизмом для ядерного разоружения.

Первый заместитель министра иностранных дел также подчеркнул, что целостность международного акта крайне важна для обеспечения глобального мира и безопасности, а также для успешной подготовки к обзорной конференции в 2026 году по выполнению этого документа.

Участники конференции, включая представителей Европейского союза, ООН, а также США, Китая, Великобритании, Франции и других стран, отметили значительную международную договорно-правовую базу в области разоружения. Они подчеркнули важность соблюдения принципов многосторонности и постоянного диалога для достижения устойчивых решений.

Напомним, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу отметил, что РК занимает принципиальную позицию в отношении разоружения и нераспространения оружия массового поражения.
 
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Теги:РКполитикаядерное оружие
14.11.2024, 19:32 55971

Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов
Премьер-министры Казахстана и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Минск. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Беларуси Роман Головченко провели переговоры в Минске, сообщает пресс-служба главы правительства РК.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Внимание уделено промышленной кооперации, сельскому хозяйству с упором на проекты по глубокой переработке пшеницы, строительной индустрии, транспорту, IT-сфере, туризму.

Объем взаимной торговли между Казахстаном и Беларусью за 8 месяцев составил $600 млн. На белорусском рынке востребованы мучные изделия из РК (доля в экспорте 10,2%) и др. Также положительная динамика наблюдается в сфере автомобильных перевозок: за 9 месяцев объемы увеличились на 19% и достигли 450,6 тыс. тонн.

Правительствами Казахстана и Беларуси ведется совместная работа по развитию промышленной кооперации. В общем пуле - 14 проектов на сумму $277,5 млн с созданием 1,8 тыс. рабочих мест. Из них уже запущено 11 совместных предприятий в регионах РК на более $200 млн и создано 1,6 тыс. рабочих мест. Еще 3 проекта находятся на стадии реализации.

Отдельное внимание уделено экспортному потенциалу казахстанских компаний, выпускающих ж/д продукцию и имеющих возможность наладить поставки в Беларусь скреплений шпал с рельсами, фитинговых платформ, ж/д колес, узлов и агрегатов.

По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.
 
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Теги:БеларусьсотрудничествоКазахстан
14.11.2024, 13:20 60561

Подготовку военнослужащих государств-членов ОДКБ обсудили в Астане

Участники мероприятия подготовили ряд предложений по совершенствованию системы совместной подготовки военнослужащих
Подготовку военнослужащих государств-членов ОДКБ обсудили в Астане
Фото: Объединенный штаб ОДКБ
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на базе Национального университета обороны РК состоялись учебно-методический сбор с руководителями базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ и VII заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по координации совместной подготовки военных кадров и научной работы, сообщает пресс-служба объединенного штаба организации.

В мероприятии приняли участие руководители органов управления военным образованием оборонных ведомств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций, возглавляемая генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ, представители Секретариата ОДКБ и приглашенные лица.

Глава Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул исключительную важность совместного обучения. По его словам, за годы сотрудничества органы ОДКБ приняли более 25 нормативных правовых актов, что обеспечивает эффективное функционирование созданной системы.

В интересах развития военной составляющей ОДКБ создана сеть базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций. Статус базовых учебно-методических организаций придан 12 военным учебным заведениям. Для научно-теоретической и научно-практической проработки вопросов создания, совершенствования, подготовки и применения сил и средств 8 профильным научно-исследовательским организациям и военным учебным заведениям придан статус базовых научно-исследовательских организаций. Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил РФ является ведущей среди базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций ОДКБ", - отметил начальник штаба.


Он подчеркнул, что формат сбора предоставляет уникальную возможность обсудить актуальные вопросы подготовки военных кадров и научной работы в рамках организации и выработать в ходе совместной работы конкретные предложения.

Заседание рабочей группы прошло под председательством начальника управления военного образования - заместителя начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Муравлянникова.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями об опыте организации подготовки военных кадров и специалистов. Обсуждены предложения по повышению взаимодействия между военными учебными заведениями. Участники мероприятия подготовили ряд предложений по совершенствованию системы совместной подготовки военнослужащих для государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении.


Начальник департамента военного образования и науки Минобороны РК полковник Мурат Олжабаев поблагодарил коллег за укрепление сотрудничества в области военного образования, подготовке, переподготовке и повышении квалификации военных научно-педагогических кадров.

Участники мероприятия также посетили Военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова, где их ознакомили с учебно-материальной базой.

Напомним, ранее Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов провел встречи с главами МИД и МВД России, на которых стороны обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям ОДКБ.
 
14.11.2024, 12:12 61891

Генсек ОДКБ провел встречи с главами МИД и МВД России

Стороны обсудили подготовку к предстоящим мероприятиям ОДКБ
Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов провел встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Андреем Белоусовым, сообщает пресс-служба ОДКБ.

С Лавровым Тасмагамбетов обсудил ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября, а также отдельные вопросы совершенствования деятельности секретариата организации.

С главой российского МИДа Имангали Тасмагамбетов обсудил актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках организации и перспективы его развития, а также подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности в Астане.

Ранее, в ходе 12-й встречи секретарей советов безопасности стран - участниц СНГ Имангали Тасмагамбетов отметил сложную военно-политическую обстановку по периметру зоны ответственности организации. По его словам, в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остается на высоком уровне. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе.
 
13.11.2024, 20:07 72681

Президент Казахстана провел встречу с президентом Молдовы

Достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне
Президент Казахстана провел встречу с президентом Молдовы
Фото: Акорда
Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Всемирного климатического саммита COP 29 в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел беседу с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения традиционно дружественных взаимоотношений между Казахстаном и Молдовой, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Майя Санду заявила, что открытие в 2025 году посольства Республики Молдова в Астане будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Собеседниками достигнута договоренность организовать взаимные визиты на высшем уровне.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой и с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
 
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