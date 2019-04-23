Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины, передает Kazakhstan Today.

Об этом глава государства лично сообщил в своем Твиттере.

Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины", - написал он.

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