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Токаев поздравил Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины

22.04.2019, 15:30 9532
Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом глава государства лично сообщил в своем Твиттере.
 

Направил поздравительную телеграмму Владимиру Зеленскому по случаю убедительной победы на президентских выборах с пожеланиями успехов на благо Украины", - написал он.

 

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