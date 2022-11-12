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Токаев предложил создать центр цифровизации ОТГ и совет тюркских "зеленых" финансов

11.11.2022, 12:08 10441
Токаев предложил создать центр цифровизации ОТГ и совет тюркских "зеленых" финансов
Фото: mobillegends.net
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем выступлении на саммите Организации тюркских государств в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил страны организации к активному сотрудничеству в ІТ-сфере.
 
Он рассказал, что в нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию.
 
Президент напомним, что недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов наших стран.
 

В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты", - предложил глава государства.


В своем выступлении глава государства также высказался о важности развития «зеленой экономики».

Изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества. Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран", - высказался он.


По его словам, только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации.

Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских "зеленых" финансов, который можно открыть на базе Центра "зеленых" финансов международного финансового центра «Астана» с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности секретариата данного совета», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

 

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Ряд документов подписан на саммите Организации тюркских государств

11.11.2022, 14:13 7901
Ряд документов подписан на саммите Организации тюркских государств
Фото: Telegram/БОРТ№1
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы тюркоязычных государств подписали по итогам саммита ряд важных документов, сообщает "БОРТ№1".
 
В их числе:
 
1. Декларация саммита Организации тюркских государств
 
2. Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
 
3. Решение о принятии правил процедуры Организации тюркских государств
 
4. Решение о назначениях Генерального секретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии
 
5. Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда
 
Напомним, в состоявшемся сегодня саммите организации тюркских государств приняли участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.
 
В ходе мероприятия главы государств рассмотрели перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ, а также провели двусторонние встречи.
 

Создать единую сеть университетов тюркских стран предложил президент Казахстана

11.11.2022, 13:24 8661
Создать единую сеть университетов тюркских стран предложил президент Казахстана
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских стран высказался о необходимости укрепления научно-образовательных связей тюркских государств, а также призвал активнее продвигать деятельность организации через СМИ.
 

Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
При этом он отметил, что в 2023 году планируется проведение в Казахстане ІІ Тюркской универсиады, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов.
 
Еще одной актуальной задачей президент назвал активное продвижение деятельность ОТГ через средства массовой информации.
 

Мы должны продемонстрировать всему мировому сообществу масштабность работы, которая нами проводится для укрепления интеграции в тюркском мире. Эту работу можно было бы проводить при участии ведущих международных агентств и масс-медиа наших стран", - считает Токаев.

 
Он отметил, что с деятельностью организации еще не все хорошо знакомы. В то же время идея тюркского сотрудничества все больше привлекает внимание мировой общественности. Все чаще в разных уголках земного шара находят ценные свидетельства об истории тюркской цивилизации.
 

Это общее достояние наших народов. Поэтому важной задачей считаю изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников. Нам нужно организовать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности. Работа нашей организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей тюркский мир", - добавил президент Казахстана.

 

Казахстан привлечет 20 миллиардов долларов инвестиций на развитие транспортных коридоров - Токаев

11.11.2022, 13:15 9281
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан заинтересован в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств, сообщает "БОРТ№1".
 

Наши государства связывают Запад и Восток, Север и Юг. Поэтому в нынешний, переходный период очень важное значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей", - заявил Токаев.

 
Ярким примером, по его словам, может служить Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через территории Казахстана, Азербайджана, Турции.
 

Мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 миллиардов долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций", - заметил Токаев.

 
Он также отметил важность развития внутренних транспортно-транзитных коридоров между тюркскими государствами.
 

Прежде всего необходима модернизация пограничных пунктов пропуска. Также следует принять необходимые меры для развития альтернативных маршрутов железнодорожного и автомобильного сообщения. Кроме того, крайне важно сформировать "цифровую транспортную систему", которая оптимизирует процедуру оформления грузов, обеспечит оперативный обмен транспортной документацией и предоставит дополнительные возможности для выхода на международный рынок", - заявил глава Казахстана.

 

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

11.11.2022, 12:19 10031
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств высказался о необходимости неуклонного соблюдения Устава Организации Объединенных Наций.

Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», - заявил президент.


В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня роль ОТГ значительно возросла.

Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашего всестороннего взаимодействия. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень. История возникновения организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов», - рассказал глава государства.


Токаев отметил, что, активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, организация должна стать мощной и авторитетной силой.

Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», - высказался он.


Токаев подчеркнул, что благодаря укреплению единства тюркских государств значительно возрос политический авторитет тюркского мира на международной арене.

В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность. Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества. В связи с этим хотел бы предложить вручить господину Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность», - сказал Токаев.


 

Глава государства провел встречу с премьер-министром Венгрии

10.11.2022, 20:01 12746
Глава государства провел встречу с премьер-министром Венгрии
Фото: Акорда
Самарканд. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Саммита Организации тюркских государств в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава нашего государства заявил о готовности расширять казахстанско-венгерское многоплановое взаимодействие, в том числе в экономической области.
 

Отношения между нашими государствами развиваются динамично. Вместе с тем полагаю, что необходимо придать новый импульс связям между двумя странами. В частности, объем товарооборота еще не достиг должного уровня. В этом отношении у нас имеются большие потенциальные возможности. Для Казахстана Венгрия является важным партнером. Я знаю, что вы как премьер-министр прикладываете значительные усилия для продвижения нашего сотрудничества в различных сферах", - подчеркнул президент.

 
В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил казахстанскую сторону за организацию двусторонних переговоров.
 

Между Казахстаном и Венгрией сложились особые отношения. Когда я несколько лет назад впервые занял пост премьер-министра, между двумя странами уже были налажены очень прочные культурные и экономические связи. На нынешнем этапе представители бизнес-сообщества Казахстана и Венгрии должны сделать наше сотрудничество более динамичным. Привлечение инвестиций в Венгрию со стороны крупных казахстанских компаний позволит вывести наши экономические отношения на новый уровень", - сказал премьер-министр.

 
Кроме того, в ходе встречи обсуждались перспективы культурно-гуманитарного сотрудничества Казахстана и Венгрии, а также вопросы международной и региональной повестки дня.
 

В посольстве РФ в РК отметили 30-летие дипотношений двух стран

09.11.2022, 19:28 15876
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 8 ноября в посольстве России в Казахстане состоялся торжественный прием, посвященный Дню народного единства и 30-летней годовщине установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан, сообщает пресс-служба посольства РФ.
 
В мероприятии приняли участие представители органов власти Казахстана, государственные деятели, духовенство, деятели науки, культуры и искусства, представители парламента, местного дипломатического корпуса, деловых кругов, общественности, соотечественников и СМИ.
 
Чрезвычайный и Полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, обращаясь к гостям с приветственным словом, рассказал о многовековой истории отношений братских народов России и Казахстана. В завершение своего выступления посол привел мысль выдающегося советского ученого-этнографа Л.Н. Гумилева о том, что с древних времен, когда Русь сомкнула свои границы с Великой степью, степняки и славяне научились жить в этническом симбиозе, указав на справедливость и актуальность этого высказывания и для нашего времени.
 
Выступивший на приеме заместитель министра иностранных дел РК Ермухамбет Конуспаев поздравил всех присутствующих с Днем народного единства и 30-летием установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Заместитель главы казахстанского внешнеполитического ведомства в своем приветственном слове подчеркнул поступательное развитие казахстанско-российских отношений в духе союзничества и стратегического партнерства, которые являются наглядным примером успешного межгосударственного сотрудничества. В своем выступлении Конуспаев также указал на высокую интенсивность контактов между главами двух государств, правительств, руководителей внешнеполитических ведомств и государственных органов, на прочную договорно-правовую базу между Россией и Казахстаном, а также тесные интеграционные связи в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС.
 
Прием прошел в теплой дружеской атмосфере.
 

Очередные переговоры по Сирии состоятся в Астане в конце ноября

07.11.2022, 18:02 39931
Очередные переговоры по Сирии состоятся в Астане в конце ноября
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в Астане в конце ноября. Об этом в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 

Сирийские переговоры состоятся в конце ноября", - ответил на вопрос журналистов Айбек Смадияров.

 
Более точную информацию о предстоящих переговорах в ведомстве пообещали сообщить на следующей неделе.
 
Как сообщалось ранее, 15-16 июня состоялась 18-я Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. Стороны договорились провести 19-ю Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года.
 

Иран вводит безвизовый режим для казахстанцев

07.11.2022, 17:39 38846
Иран вводит безвизовый режим для казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Исламская Республика Иран вводит безвизовый режим для граждан Казахстана. Об этом в ходе пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
 

Правительством Исламской Республики Иран с 11 ноября 2022 года в целях развития и укрепления отношений между двумя странами вводится безвизовый режим для граждан Казахстана, который позволит нашим гражданам находиться на территории Ирана до 14 дней", - рассказал Смадияров.

 
Он отметил, что ранее постановлением правительства Казахстана для создания благоприятного инвестиционного климата, активизации деловых контактов и дальнейшей реализации туристического потенциала был введен безвизовый режим въезда для граждан Ирана, Китая и Индии, который позволит гражданам этих стран находиться на территории Казахстана до 14 дней. Суммарно до 42 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Таким образом, граждане могут въезжать в Казахстан три раза по 14 дней в течение полугода.
 

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