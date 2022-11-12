Токаев предложил создать центр цифровизации ОТГ и совет тюркских "зеленых" финансов

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Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В своем выступлении на саммите Организации тюркских государств в Самарканде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил страны организации к активному сотрудничеству в ІТ-сфере.

Он рассказал, что в нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию.

Президент напомним, что недавно в Астане состоялся международный форум Digital Bridge, на площадке которого креативная молодежь, работающая в IT-сфере, представила свои передовые разработки. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимодействии IT-хабов наших стран.

В этой связи предлагаю создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. Эта структура позволит разрабатывать цифровые решения, столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей. Для эффективной реализации этой инициативы предлагаю учредить Венчурный фонд тюркских стран, который будет привлекать инвестиции в важные стартап-проекты", - предложил глава государства.





В своем выступлении глава государства также высказался о важности развития «зеленой экономики».





Изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества. Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран", - высказался он.





По его словам, только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на «зеленые» облигации.



