Токаев прибыл в Душанбе

ДУШАНБЕ. 19 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе. Это первый зарубежный визит главы государства в 2021 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В международном аэропорту Душанбе главу государства встретили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие официальные лица, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook.

20 мая, в первой половине дня, запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах, по итогам которых ожидается принятие ряда двусторонних документов. Лидеры Казахстана и Таджикистана также проведут совместный брифинг для СМИ.

Кроме того, программа визита президента предусматривает участие в церемонии возложения венков к монументу Исмоила Сомони и встречи с председателем маджлиси намояндагон маджлиси оли Таджикистана и премьер-министром Таджикистана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства