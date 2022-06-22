Токаев прибыл в Катар

Фото: Telegram/ТРК президента
Лидер Казахстана примет участие в Катарском экономическом форуме, а также проведет встречу с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщается в Telegram-канале ТРК президента РК.
Да, Путин по-прежнему является надежным союзником, и, как глава государства, я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным", - ответил Токаев на вопрос о своем отношении к российскому президенту "в связи с текущими событиями", информирует rbc.ru.
Администрация президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Работает ли политика президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК? Слышали ли вы, что ОПЕК открыты для увеличения объемов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?" - спросил Модератор Манус Крэнни (Bloomberg).
Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я президент Казахстана и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами", - ответил Касым-Жомарт Токаев.
В частности, это расширение объемов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции. Грузия в свою очередь располагает большими резервами в плане увеличения поставок в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении", - сказал Токаев.
Я, пользуясь этой трибуной, может быть, это будет не совсем уместно, но тем не менее хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана. Неточные высказывания журналистов и даже деятелей культуры", - заявил президент Казахстана.
Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, "на чью мельницу воду льют" эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране", - высказался президент.
Общество у нас открытое, зрелость гражданского общества налицо, поэтому разные мнения высказываются. Современное международное право - это устав ООН. Но два основных принципа, заложенных в устав, в настоящее время пришли во взаимное противоречие друг с другом - это территориальная целостность государства и право нации на самоопределение. Отцы-основатели ООН этот момент, видимо, в свое время не учли, а возможно, и специально внесли как компромисс два принципа, которые сейчас противоречат друг другу. И коль скоро они противоречат друг другу, то есть и разные понимания", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. По всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал глава государства.
В предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономики нашего региона. Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна уже инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 миллиарда долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", - сказал Токаев.
Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете формированию новых возможностей для роста глобальной экономики", - заключил глава государства.
Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты для делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Поэтому приглашаю ваших руководителей компаний в Казахстан. Мы будем создавать все условия. Наш интерес абсолютно очевиден. Если с вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю, хорошо поработаем", - сказал президент.
Башкортостан выражает сильное намерение продолжать работать с бизнесом Казахстана. Для нас это очень важно. Мы все это время не сидели сложа руки. Во время моего визита в Казахстан заключен ряд соглашений и договоренностей, которые были реализованы. Прежде всего мы создавали инфраструктуру взаимоотношений", - отметил Хабиров.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?