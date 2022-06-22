Токаев прибыл в Катар

Фото: Акорда

ДОХА. 21 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на полях Катарского экономического форума встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает Акорда.

В частности, это расширение объемов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции. Грузия в свою очередь располагает большими резервами в плане увеличения поставок в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении", - сказал Токаев.

Он отметил важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества.

Премьер-министр Грузии планирует посетить Казахстан в конце следующего месяца.