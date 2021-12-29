В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Комментарии
новости по теме
Поправки по вопросам залоговой политики банков принял парламент
Законопроект возвращен сенатом парламента 23 декабря 2021 года. Всего внесены 24 поправки, из них 15 поправок касательно алкогольной продукции вносятся в связи с переносом срока введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Также здесь шесть поправок редакционно-уточняющего характера и три поправки по юридической технике. Внесенные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта", - сказал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Данияр Алимбаев.
Токаев провел встречу с Путиным
Очень важный момент - это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов - знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии
Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Путин пригласил Токаева посетить РФ в начале 2022 года
Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прямо ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть", - сказал Путин.
Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Токаев.
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает сайт Елбасы.
Назарбаев поблагодарил президента России за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.
"Как почетный председатель, я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он также отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.
"ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда (долларов.- Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.
"Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", - сказал российский президент.
Он поблагодарил Назарбаева за инициативу создания ЕАЭС и участие в ее реализации, а также поздравил Елбасы и весь Казахстан с приближающимися праздниками.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
В Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ
Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев по приглашению президента Российской Федерации прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ", - сообщил в Twitter советник - пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.
Страны-гаранты Астанинского процесса по Сирии приняли совместное заявление по итогам встречи
Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри идлибской зоны деэскалации и за ее пределами", - указали страны-гаранты.
В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - указали страны - гаранты астанинского формата в своем заявлении.
Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан", - говорится в документе.
Высказали убежденность, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов", - заявили страны-гаранты.
В этой связи [они] призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации", - отмечается в документе.
Сирии необходимо $600-800 млрд для экономического восстановления - Лаврентьев
Страна лежит в руинах. По некоторым оценкам, это $600 млрд, по другим - $800, а может и гораздо больше. У сирийского правительства после 11 лет вооруженного противостояния с террористами финансовые ресурсы достаточно исчерпаны. Без действенной помощи со стороны мирового сообщества справиться с этой ситуацией будет очень тяжело", - цитирует спецпредставителя президента РФ по Сирии ТАСС.
Читаемое
29.12.2021, 08:54В большинстве регионов РК ожидается неустойчивый характер погоды 29.12.2021, 12:1315456Сильные морозы на новогодние праздники ожидаются в Казахстане 29.12.2021, 16:0715011Воспитателей алматинского детсада уволили после избиения воспитанниками четырехлетнего мальчика 29.12.2021, 11:0814926Коворкинг-центр открылся в одном из городов Акмолинской области 29.12.2021, 10:5914911Казахстанцев предупреждают о мошенниках, выдающих себя за инвесткомпании 22.12.2021, 12:23112986Подросток госпитализирован с ножевыми ранениями в Акмолинской области 22.12.2021, 11:28112591Минэнерго: дефицит электроэнергии в Казахстане покрыт за счет энергоисточников из России 22.12.2021, 12:03111531В Туркестанской области водитель совершил смертельное ДТП и попытался скрыться 22.12.2021, 13:24111071В СКО автолюбители возмущены ценами на бензин 22.12.2021, 12:00111046Правила перевода излишков из ЕНПФ на депозит в Отбасы банк назвали в МИИР 30.11.2021, 18:091104352На вопросы о мобильных переводах ответили в Каспи банке 09.12.2021, 18:05700190Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности 30.11.2021, 20:01691954Малым и средним экспортерам предложен новый способ доставки груза из РК в КНР 30.11.2021, 18:52658689В РК фармпрепараты подорожали всего на 2% за год 10.12.2021, 08:56648001Абаев прокомментировал ситуацию с повышением порога достаточности для изъятия пенсионных
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?