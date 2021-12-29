Токаев прибыл в Санкт-Петербург

НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Страны - гаранты Астанинского процесса приняли совместное заявление по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ТАСС , стороны в своем заявлении вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.

Кроме того, стороны подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в астанинском формате, а также провести на уровне представителей стран 18-ю международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемической обстановки.

Борьба с терроризмом

Согласно итогам встречи, РФ, Иран и Турция осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры. В этой связи страны - гаранты астанинского формата подтвердили необходимость сотрудничества в целях окончательной ликвидации всех террористических группировок в стране.

Кроме того, рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для улучшения гуманитарной ситуации в ней и вокруг нее. Была подчеркнута необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу, информирует источник.

Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри идлибской зоны деэскалации и за ее пределами", - указали страны-гаранты.

Гуманитарная обстановка в Сирии

Завершая встречу, РФ, Иран и Турция отвергли односторонние санкции в адрес Сирии, а также выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией и влиянием пандемии коронавируса, которая осложняет социально-экономическую обстановку в стране.

В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - указали страны - гаранты астанинского формата в своем заявлении.

Как отмечается в совместном заявлении, стороны также выступили с осуждением продолжающихся военных нападений Израиля в Сирии, которые "нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить".

Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан", - говорится в документе.

Женевская повестка

Также страны-гаранты подчеркнули важную роль сирийского конституционного комитета в Женеве и выразили решимость оказывать ему поддержу путем взаимодействия между сирийскими сторонами и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Стороны отметили созыв шестого заседания редакционной комиссии сирийского конституционного комитета в Женеве 18-22 октября и призвали к скорейшему проведению седьмого заседания при конструктивном подходе сирийских сторон, отмечается в заявлении.

Высказали убежденность, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов", - заявили страны-гаранты.

Возвращение беженцев

Стороны также подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку.





В этой связи [они] призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации", - отмечается в документе.

РФ, Иран и Турция приветствовали состоявшийся 16 декабря 2021 года обмен пленными между сторонами и отметили, что данная операция подтвердила решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках рабочей группы. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости наращивания масштабов будущих операций по освобождению задержанных лиц, а также расширения деятельности рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести, говорится в заявлении.









Как сообщалось ранее, объем средств, необходимых для социально-экономического восстановления Сирии , оценивается в $600-800 млрд, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе 17 международной встречи по Сирии в Астанинском формате.







