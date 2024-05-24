Токаев прибыл во дворец президента Сингапура

Казахстан готов расширить партнерство с Сингапуром в энергетике, переработке критически важного сырья, развитии инфраструктуры, цифровой экономике, финтехе, агротехнологиях, логистике и связи

Фото: Акорда

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Сингапур. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур провел встречу с премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом, сообщает - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках госвизита в Сингапур провел встречу с премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом, сообщает Акорда





Он поздравил Вонга с недавним назначением на должность и пожелал успехов в его государственной деятельности.





Президент выразил уверенность, что итоги его первого государственного визита в Сингапур придадут мощный импульс двусторонним отношениям.





Программа визита включает проведение бизнес-форума, встречи с руководителями ведущих сингапурских компаний и обсуждение конкретных бизнес-проектов, представляющих обоюдный интерес.





Премьер-министр Сингапура отметил наличие огромного потенциала для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.





По словам Вонга, экономики двух стран взаимодополняемы, и Сингапур может послужить своеобразным гейтом для Казахстана в расширении взаимодействия со странами АСЕАН, в то время как Казахстан может содействовать сближению Сингапура со странами Центральной Азии.





Стороны договорились расширять сотрудничество в сферах зеленой энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, финансов, АПК, коммуникаций, добычи и переработки критически важного сырья, электронной коммерции.





Акорда





Токаев и Вонг приветствовали реализацию таких флагманских проектов, как Alatau City (G4 City) в Алматинской области с участием сингапурской компании Surbana Jurong, а также партнерство PSA International и АО "ҚТЖ", направленное на наращивание потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.





Отдельное внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере образования и науки, в том числе усиление межвузовской кооперации, обмен студентами и др. Стороны договорились принять совместные усилия для расширения контактов между деловыми кругами Казахстан и Сингапура. Глава Казахстана предложил создать межправительственную комиссию, которая будет содействовать укреплению многопланового партнерства двух стран", - сообщает Акорда.





Акорда





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Лоуренса Вонга посетить с официальным визитом Казахстан.





В рамках госвизита стороны подписали следующие межгосударственные и межведомственные документы:





Меморандум о взаимопонимании между правительствами об экономическом сотрудничестве;

Меморандум о взаимопонимании между МВД РК и МВД Сингапура;

Меморандум о взаимопонимании между Министерствами юстиции стран о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности и по правовому сотрудничеству;

Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством образования Республики Сингапур;

Соглашение между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и компанией Enterprise Singapore о сотрудничестве в распространении и переводе сингапурских стандартов.





Также глава Казахстана встретился с вице-премьером, министром по экономической политике Сингапура Хенгом Суи Кеатом.





Акорда





Он рассказал о проводимых в Казахстане комплексных реформах, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики и создание комфортных условий для потенциальных инвесторов.





Хенг Суи Кеат отметил, что Казахстан и Сингапур могут содействовать расширению сотрудничества между странами Центральной Азии и АСЕАН.





Стороны договорились укреплять партнерство путем взаимодействия правительственных и бизнес-структур, а также обсудили вопросы государственного строительства и глобальной экономики, включая цифровизацию, развитие технологий, искусственного интеллекта и человеческого капитала.



