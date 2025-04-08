07.04.2025, 16:24 8351
Токаев пригласил президента Сербии посетить Казахстан
Главы государств провели телефонный разговор
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич переговорили по телефону, сообщили в Акорде.
В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом.
Главы государств оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества.
Также президенты подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.
Напомним, в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию в ноябре 2024 года был подписан ряд важных документов.
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04.04.2025, 12:23 49031
Токаев высказался в поддержку переговорного процесса по Украине
Необходимо проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий, считает президент
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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде высказался в поддержку переговорного процесса по Украине, сообщает Акорда.
Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы", - подчеркнул президент.
Напомнив о росте глобальной нестабильности, он заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий.
В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность Генерального секретаря Антониу Гутерриша.
Токаев отметил важность международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС.
Также глава Казахстана поблагодарил участников мероприятия и европейских партнеров за поддержку инициативы по созданию в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его мнению, данный центр будет эффективно служить продвижению универсальной "Повестки-2030", а также способствовать решению актуальных социальных, экономических и экологических вопросов в регионе.
Напомним, президент Казахстана прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский союз".
Ранее Токаев высказался по поводу телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. По мнению президента, лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности.
03.04.2025, 21:18 59226
Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению партнерства
Фото: Акорда
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита "Центральная Азия - Европейский союз" и выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.
Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, президенты подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
03.04.2025, 18:56 60666
Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии
Фото: Акорда
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Акорды.
Во время встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС в экономике, цифровизации и инновациях. Стороны положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Казахстаном и Европейской комиссией.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой взаимодействия с ЕС. Глава государства также обозначил четыре приоритетных направления, в которых Казахстан имеет потенциал для углубления сотрудничества:
- энергетика,
- инфраструктурные и промышленные проекты,
- развитие транспортных и логистических сетей,
- цифровые инновации, передовые технологии и искусственный интеллект.
В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута, и поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.
Собеседники договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС; рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.
03.04.2025, 14:24 63506
Заседание совета глав МИД стран СНГ пройдет 11 апреля в Алматы
Планируется обсуждение широкого круга вопросов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Содружества
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 апреля 2025 года в городе Алматы состоятся заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и VIII встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщили в казахстанском МИД.
В ходе СМИД СНГ планируется обсуждение широкого круга вопросов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено координации усилий в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах взаимодействия.
В рамках очередной встречи министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия" планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия стран региона в торгово-экономической и инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в предстоящем заседании.
11 апреля в Алма-Ате министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в первом в этом году заседании совета министров иностранных дел СНГ", - цитирует дипломата ТАСС.
По словам Захаровой, в ходе встречи особое внимание будет уделено обсуждению процесса подготовки государств - участников Содружества к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках объединения и укрепления пограничной безопасности.
Министры подведут итоги выполнения в 2024 году плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников Содружества", - добавила она.
01.04.2025, 13:08 87606
Токаев ознакомил президента Словении с деятельностью МФЦ в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Словении Наташа Пирц-Мусар, находящаяся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.
Президентов ознакомили со структурой и основными направлениями деятельности финансового центра.
Объем привлеченных инвестиций через площадку центра достиг 14,4 млрд долларов. Из них:
- 7,1 млрд - портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange;
- 7,3 млрд - инвестиции участников МФЦА.
Всего в МФЦА зарегистрировано порядка 3700 компаний из более чем 80 стран мира.
Главам государств также рассказали о работе суда МФЦА - первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также Международного арбитражного центра.
Напомним, вчера главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых приняли совместное заявление и провели брифинг для представителей СМИ.
31.03.2025, 18:39 99671
Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Токаев и Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, сообщает Акорда.
Также отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.
Ранее президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах.
31.03.2025, 14:45 105006
Визит президента Словении: о чем договорились Токаев и Пирц-Мусар
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
Словения - важный партнер Казахстана в Европейском союзе, и отношения между странами укрепляются в духе дружбы и взаимного уважения. Ярким подтверждением этому является открытие посольства Казахстана в Любляне в прошлом году", - напомнил Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, переговоры были содержательными и плодотворными.
Мы обсудили перспективы расширения казахско-словенского сотрудничества, достигли конкретных договоренностей и приняли совместное заявление. Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе в сферах здравоохранения, туризма и образования. Уверен, их эффективная реализация придаст новый импульс нашему взаимодействию", - рассказал президент.
Главы государств договорились о наращивании торгово-экономических и инвестиционных контактов. Сегодня Казахстан и Словения реализуют важные проекты в фармацевтике, возобновляемых источниках энергии, инженерии и телекоммуникациях. В стране успешно работают около 20 словенских компаний в этих областях. Глава государства отметил важность дальнейшего расширения масштабов экономического взаимодействия.
Отдельно главы государств рассмотрели возможности расширения транспортно-логистических связей. В частности, обсудили присоединение словенского морского порта "Лука Копер" к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора и достигли взаимопонимания по этому вопросу. Профильным ведомствам поручено принять конкретные меры по увеличению объемов взаимной торговли. Изучив передовой опыт словенской стороны в деле управления водными ресурсами, Казахстан выразил готовность к совместной работе в данной области.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.
Система образования Словении признана передовой на международном уровне. Поэтому мы рассчитываем на установление связей между университетами двух стран. Словенский Институт Йожефа Стефана заинтересован в налаживании партнерства с Назарбаев Университетом. Казахстан готов расширять сотрудничество с вузами и исследовательскими центрами Словении", - подчеркнул Токаев.
Также президенты обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и отметили близость позиций двух стран.
В нынешней непростой геополитической ситуации мы с президентом Пирц-Мусар подтвердили приверженность мирному урегулированию международных конфликтов в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права. Мы также выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках многосторонних структур. Благодарю словенскую сторону за поддержку инициативы по открытию в Алматы Регионального центра Организации Объединенных Наций по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Несомненно, сегодня состоялись продуктивные переговоры. Уверен, результаты этого визита выведут казахско-словенские отношения на качественно новый уровень. Совместными усилиями мы достигнем общих целей", - заявил глава Казахстана.
Наташа Пирц-Мусар заявила о готовности словенской стороны укреплять двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений.
Я убеждена в том, что сегодняшняя беседа и весь визит в целом открывают новую главу в истории отношений между Словенией и Казахстаном. Обе страны разделяют уважение к международному праву, устойчивому развитию и партнерству, которое основано на взаимопонимании и взаимном уважении. Я за это благодарна и считаю, что так будет и в будущем", - отметила президент Словении.
Напомним, сегодня главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых приняли совместное заявление.
31.03.2025, 12:26 104741
Прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с главой Словении Наташей Пирц-Мусар, сообщает Акорда.
Глава Казахстана подчеркнул, что визит президента Словении открывает исключительные перспективы для углубления и расширения казахско-словенского партнерства.
Мы намерены наладить более тесное сотрудничество с вашей страной, и я, как президент, буду делать все возможное для укрепления связей во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Мы рассматриваем Словению как одного из основных и очень важных партнеров Казахстана на Балканах. У нас есть возможность предложить вашим бизнесменам, а также правительству несколько привлекательных проектов", - отметил Токаев.
Сейчас прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика. Кроме того, Казахстан и Словения имеют большие возможности в сферах транспорта, логистики, цифровизации и инноваций, здравоохранения и туризма.
Президент Словении выразила искреннюю признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием, который был оказан ей и ее делегации.
На протяжении 33 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами не было ни одного нерешенного вопроса. Вы верно отметили, что это обеспечивает условия для того, чтобы расширять и углублять экономическое сотрудничество. Поэтому со мной приехала большая бизнес-делегация. Они уже начали обсуждать с казахскими коллегами перспективные направления партнерства. Экономический обмен растет, но все же, я думаю, мы можем добиться большего. Контакты между президентами и политиками - это всегда шаг вперед, потому что политики должны открывать двери для бизнеса", - сказала Наташа Пирц-Мусар.
В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов глобальной и региональной повестки.
Дополнено 31.03.2025, 13.18
Президенты Казахстана и Словении провели переговоры в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран.
Только что у нас состоялась очень содержательная беседа по многим вопросам, касающимся международной обстановки. Мы подтвердили нашу общую приверженность достижению положительных результатов в сфере взаимного сотрудничества. Мы приложим все усилия, чтобы добиться конкретных практических результатов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он назвал перспективные направления двустороннего сотрудничества, выразив приверженность созданию благоприятных условий для словенского бизнеса в Казахстане, включая прозрачность регулирования, защиту инвестиций и диверсификацию экономики.
Глава Казахстана отметил, что придает большое значение казахско-словенскому бизнес-форуму в Астане, который направлен на дальнейшее расширение торгово-инвестиционных контактов двух стран.
Дополнено 31.03.2025, 13.28
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление.
Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством высшего образования, науки и инноваций Республики Словения в области образования и науки;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством экономики, туризма и спорта Республики Словения о сотрудничестве в области туризма;
- Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Словении.
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