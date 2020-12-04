Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Нур-Султан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 15.00 по времени Нур-Султана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции. Планируется, что в ходе Саммита главы государств-членов ОДКБ обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определят планы на предстоящий период", - сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Ожидается, что глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию.

По итогам мероприятия планируется принятие ряда документов, направленных на дальнейшее повышение эффективности ОДКБ.

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