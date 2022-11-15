Токаев принял посла США

Фото: akorda.kz

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма, сообщает Акорда





В ходе встречи президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.





В свою очередь Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе и американская сторона полностью поддерживает проводимые главой государства реформы.