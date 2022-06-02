Токаев принял спецпредставителя Генсекретаря ООН и главу миссии ООН по содействию Афганистану

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Генерального секретаря ООН и главу миссии ООН по содействию Афганистану Дебору Лайонс, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ООН в рамках международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, оказанию гуманитарной помощи и социально-экономическому восстановлению этой страны.

Президент подчеркнул неизменную приверженность Казахстана продолжению всестороннего сотрудничества с международным сообществом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продолжению образовательных программ для афганских студентов.

В свою очередь Дебора Лайонс проинформировала главу государства о прилагаемых UNAMA усилиях по восстановлению Афганистана, а также об итогах прошедшей вчера в Алматы второй встречи спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану.

Высокопоставленный представитель ООН высказала особую благодарность руководству страны за поддержку деятельности миссии ООН в Афганистане (UNAMA).

В соответствии с достигнутыми соглашениями временно удаленный офис UNAMA размещается в Алматы. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о статусе этой миссии в Казахстане.