Токаев принял спецпредставителя США по примирению в Афганистане

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане, в том числе в свете вывода войск США и НАТО из этой страны. Также были затронуты вопросы координации двусторонних и многосторонних усилий по стабилизации и социально-экономическому восстановлению афганского государства, сообщает Акорда.

Глава государства назвал сотрудничество по урегулированию ситуации в Афганистане важной составляющей взаимодействия между Казахстаном и США.

Как подчеркнул президент, афганская проблематика неизменно находится в центре внимания его переговоров с руководителями Афганистана, России, Китая, государств Центральной Азии и международных организаций.

В свою очередь, Залмай Халилзад выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность личной встречи. Специальный представитель США высоко оценил вклад президента Казахстана в международные усилия, направленные на восстановление стабильности в Афганистане, а также отметил важную стабилизирующую роль нашей страны в регионе Центральной Азии.

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