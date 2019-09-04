Токаев принял верительные грамоты у послов десяти государств

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов в Республике Казахстан по совместительству, передает Kazakhstan Today.

Верительные грамоты главе государства вручили послы Лесли Ача Опоку-Уаре (Республика Гана), Густаво Адольфо Лопес Кальдерон (Республика Гватемала), Карстен Сендергорд (Королевство Дания), Майк Санго (Республика Зимбабве), Андрей Негуца (Республика Молдова), Джон Мацца (Республика Сан-Марино), Бранко Раковец (Республика Словения), Рамиз Башич (Черногория), Симон Марко Мумви (Объединенная Республика Танзания), Манаса Такгисакибау (Республика Фиджи), сообщили в пресс-службе президента.

Церемония традиционно состоялась в резиденции "Акорда".

Обратившись с краткой речью к представителям дипломатического корпуса, президент Казахстана выразил готовность к дальнейшему укреплению политического диалога и развитию торгово-экономического сотрудничества.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов в их благородной миссии и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств, отметили в пресс-службе.

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