Токаев приветствовал участников заседания Совета глав государств СНГ

Фото: Акорда

Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи президента Туркменистана в резиденции "Акорда". Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Турменистана. Затем в Восточном зале состоялась встреча глав государств в узком составе.

Приветствуя президента Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахстанско-туркменского сотрудничества.

Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы", – сказал Токаев.

В ходе переговоров преезиденты обсудили перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.

Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами", - отметил туркменский лидер.

Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.

За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить вас с этой юбилейной датой", - сказал Сердар Бердымухамедов.

Лидер Туркменистана также передал Токаеву слова приветствия и добрые пожелания председателя халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.