Президент Сингапура Халима Якоб впервые находится в Казахстане с государственным визитом

Фото: Акорда

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с главой Сингапура Халимой Якоб, прибывшей в Казахстан с государственным визитом.





Акорда





Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в резиденции "Акорда". Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов двух стран и традиционного совместного фотографирования лидеры проследовали в зал для проведения встречи в расширенном формате.









Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-сингапурских отношений с акцентом на укрепление политического диалога, углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение культурно-гуманитарных связей.





Приветствуя Халиму Якоб, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил ее лидерство в управлении Сингапуром в столь непростое время.





Акорда





Для нас большая честь, что первый визит в Центральную Азию президент Сингапура совершает именно в Казахстан. Ваш визит в нашу страну - это историческое событие. Уверен, этот визит станет началом новой вехи в нашем взаимовыгодном сотрудничестве. Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению отношений с Сингапуром", - заявил Токаев.





В марте текущего года исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Сингапуром и Казахстаном. В этом контексте президент Казахстана отметил, что за этот период между двумя странами были налажены доверительный политический диалог и активные межпарламентские связи.





Ключевое место в казахстанско-сингапурских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Токаев подчеркнул, что на сегодняшний день в нашей стране работают более 140 сингапурских компаний и совместных предприятий.





Общий объем сингапурских инвестиций в экономику Казахстана превысил 1,4 млрд долларов. Несмотря на экономические потрясения и пандемию, в прошлом году объем взаимной торговли приблизился к 2 млрд долларов. Считаю, что это очень хороший результат", - отметил президент.





Он акцентировал внимание на наличии прочной институциональной базы для двустороннего сотрудничества, в которой важную роль играет казахстанско-сингапурский деловой совет.





Будем поддерживать наших граждан, которые посещают Сингапур в качестве туристов. И, конечно, наши двери всегда открыты для ваших туристов и для ваших бизнесменов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что Казахстан серьезно настроен на тесные отношения с вашей страной", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





Главы государств обменялись мнениями по вопросам расширения экспортных возможностей, открытия совместных предприятий на территории нашей страны. В частности, речь шла о ходе реализации совместного инвестиционного проекта по строительству агломерации G4 City вблизи города Алматы, расширения сотрудничества между финансовыми институтами.





Кроме того, президенты рассмотрели перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках сопряжения Транскаспийского международного транспортного коридора и инициативы "Пояса и пути", а также запуска прямого воздушного сообщения между странами.





Стороны также договорились укреплять стратегическое партнерство между высшей школой государственной политики Назарбаев Университета и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.





Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за приглашение и теплое гостеприимство, оказанное ей и сингапурской делегации. Она высоко оценила уровень политического диалога и взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Сингапуром.





Акорда





Вы совершенно правы. Это первый в истории визит президента Сингапура в Казахстан и в целом в Центральную Азию. И поэтому это важный визит. Как вы знаете, Казахстан является очень ценным партнером для нас в регионе Центральной Азии, потому что мы видим, что, по сути, ваша страна региональный лидер. Это очень важно для нас, и мы поддерживаем очень хорошие отношения на протяжении многих лет. У нас не только теплые отношения, но и общая приверженность таким принципам, как открытость и порядок. И это то, что важно как для Казахстана, так и для нас", - отметила она.









В рамках госвизита были подписаны следующие документы:





Соглашение о торговле услугами и инвестициях; Меморандум о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сингапур по сотрудничеству в рамках программы по наращиванию потенциала для государственных служащих стран Центральной Азии (С5); Соглашение о сотрудничестве между Международным финансовым центром "Астана" и Enterprise Singapore; Меморандум о взаимопонимании между АО "Центр развития торговой политики QazTrade и Enterprise Singapore.





Дополнено, 22.05.2023, 15.10





Глава государства наградил президента Республики Сингапур Халиму Якоб орденом "Достық" І степени за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур.





Акорда





Халима Якоб выразила благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанную высокую честь, заверив, что она приложит все усилия для развития всестороннего сотрудничества между двумя странами.









Напомним, на прошлой неделе Токаев совершил госвизит в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых был подписан ряд важных двусторонних документов.





Также глава Казахстана принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе и выступил с речью на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане. По итогам саммита была подписана Сианьская декларация.