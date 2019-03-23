Токаев провел переговоры с лидерами ряда государств

Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств, передает Kazakhstan Today.

В частности, состоялся разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на ответственном посту.

"В ходе разговора главы государств отметили особую роль первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении отношений и развитии сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Президенты также поздравили друг друга с праздником Наурыз", - сообщили в пресс-службе Акорды, отметив, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

По информации пресс-службы, президент Армении также поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента, пожелав ему успехов в ответственной деятельности. В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Армена Саркисяна за поздравления, отметив неизменность политического курса Казахстана на развитие взаимовыгодного сотрудничества с Арменией.

"Собеседники отметили особую роль первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении отношений между Казахстаном и Арменией. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны", - уточнили в пресс-службе.

В телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном собеседник поздравил Токаева со вступлением в должность президента, пожелав ему успехов на высшем государственном посту. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления и выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии казахстанско-таджикского взаимодействия. Главы государств также поздравили друг друга с праздником Наурыз. Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.

Кроме того, со вступлением в должность президента Токаева в телефонном разговоре поздравил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. В свою очередь, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за теплые поздравления и выразил уверенность, что отношения между Казахстаном и Грузией будут и впредь укрепляться во благо народов двух стран. Разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.

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