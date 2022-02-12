Токаев провел переговоры с Мишустиным

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Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил важность слаженной работы с новым правительством Казахстана.
Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским правительством", - подчеркнул президент.
По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием "Камаза", "Сибура" и других ведущих компаний. Проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.
В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран.
Хотел бы вас заверить, что правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - отметил Михаил Мишустин.
В завершение встречи президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества обоих государств.