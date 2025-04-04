Фото: Акорда

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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Акорды.





Во время встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС в экономике, цифровизации и инновациях. Стороны положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Казахстаном и Европейской комиссией.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой взаимодействия с ЕС. Глава государства также обозначил четыре приоритетных направления, в которых Казахстан имеет потенциал для углубления сотрудничества:





энергетика,

инфраструктурные и промышленные проекты,

развитие транспортных и логистических сетей,

цифровые инновации, передовые технологии и искусственный интеллект.





В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута, и поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.





Собеседники договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС; рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.