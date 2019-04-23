Токаев провел переговоры с президентом Кореи

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в узком составе, сообщает пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что первый государственный визит президента Мун Чжэ Ина придаст мощный импульс развитию казахстанско-южнокорейского политического диалога и экономического взаимодействия. Президент Казахстана выразил уверенность, что по всему кругу вопросов повестки дня состоятся плодотворные переговоры и будут приняты взаимовыгодные решения.

Господин президент, добро пожаловать в город Нур-Султан. Вчера мы обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества. Это ваш первый государственный визит в Республику Казахстан. Вы вчера приняли участие в важной церемонии возвращения на Родину праха ваших национальных героев. Поздравляю вас с этим событием", - сказал глава государства.

В свою очередь, президент Мун Чжэ Ин выразил признательность за приглашение совершить государственный визит в Казахстан и за теплый прием. По его словам, этот визит имеет особое значение, так как в этом году отмечается 10-летие установления стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

Казахстан является ключевым партнером в продвижении "Новой северной политики" Республики Корея, которая предусматривает установление мира и расширение экономического сотрудничества на Евразийском континенте. Надеюсь, мой визит придаст импульс не только развитию двусторонних отношений, но и укреплению многостороннего взаимодействия между Республикой Корея и странами Центральной Азии", - сказал южнокорейский лидер.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие стран в рамках международных организаций.

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