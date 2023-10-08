07.10.2023, 20:52 14466
Токаев провел переговоры с Путиным
Фото: Акорда
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Москва. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.
После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию нашей страны президенты Казахстана и России провели переговоры.
В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.
Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах. Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем", - сказал глава государства.
В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.
Ваш приезд в Москву - знаковая вещь. Я Вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу Вас за это поблагодарить", - подчеркнул президент России.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.
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07.10.2023, 10:30 22306
В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения. В ходе заседания Центральной избирательной комиссии были рассмотрены итоги выдвижения кандидатов в акимы 45 пилотных районов и городов областного значения.
Напомним, выборы акимов пилотных районов и городов областного значения назначены на 5 ноября 2023 года. В 18.00 5 октября завершилось выдвижение кандидатов.
Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Из них 36,24% - политическими партиями, 63,86% - путем самовыдвижения.
Наибольшая конкуренция - по 9 претендентов на место, в области Абай (город Курчатов), Жамбылской области (Жуалынский район), в области Жетісу (Кербулакский район), в Туркестанской области (Байдибекский район). Самая наименьшая - 3 претендента на место, в Акмолинской области (Жаксынский район), Атырауской области (Исатайский район), в Западно-Казахстанской области (Каратобинский район), в Костанайской области (Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский районы).
В процессе выдвижения проявили активность все 7 зарегистрированных политических партий: ДПК "Ак жол", AMANAT, НДПП "Ауыл", Байтақ, ОСДП, НПК, Respublica.
Средний возраст выдвинувшихся кандидатов составляет 47 лет. Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет - 68,27%. Самый возрастной претендент в Кзылкогинском районе Атырауской области - 62 года, самой молодой в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области - 27 лет.
Большинство кандидатов - мужчины. При этом выдвинуты 13 женщин.
63,05% кандидатов являются госслужащими; 9,64% - работники бюджетной сферы, 14,86% - заняты в коммерческих структурах; 0,8% - работают в политических партиях и НПО, 6,83% - временно не работающие, 4,82% - представляют другие группы занятости.
При этом 21,69% выдвинутых кандидатов - экономисты, 19,28% - юристы, 14,46% - преподаватели, 13,6% - инженеры, 9,64% - имеют сельскохозяйственное образование и 21,28% - представители других специальностей.
В настоящее время проходит регистрация кандидатов в акимы, которая продлится до 18.00 10 октября текущего года.
05.10.2023, 10:55 54471
Парламент РК ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
Учредителями фонда являются пять государств - членов ОТГ
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда".
По данным сената, целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Соглашение о создании фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита глав государств - членов ОТГ 16 марта 2023 года в Анкаре.
Учредителями фонда являются 5 государств - членов ОТГ - Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Республика Турция, Республика Узбекистан и Кыргызская Республика. Структура фонда состоит из президента, совета управляющих, совета директоров, генерального директора и сотрудников.
Каждый член фонда имеет равные права голоса. Штаб-квартира фонда находится в Стамбуле.
Фонд будет выполнять следующие функции: финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и "зеленую" экономику.
Уставной капитал фонда делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство - члена фонда приходится по $70 млн оплаченных акций.
Ратификация соглашения позволит Республике Казахстан получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона ОТГ, отметили в сенате.
Дополнено 05.10.2023, 11.55
В кулуарах сената вице-министр национальной экономики Республики Казахстан прокомментировал ратификацию соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
Определен график внесения взносов от соответствующих стран. Все страны-участницы имеют равные голоса и равные капиталовложения. На сегодня, определен вклад стартового капитала в размере 70 млн долларов от каждой страны", - сообщил Абзал Абдикаримов.
По его слова, первоначальный взнос составляет 5 млн долларов.
Вице-министр подчеркнул, что Тюркский инвестиционный фонд - это первая международная финансовая организация тюркских государств.
Это многосторонний фонд, то есть участвуют пять стран и решения будут приниматься коллегиально", - добавил он.
02.10.2023, 18:54 93816
Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.
Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, проведение встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.
29.09.2023, 16:39 151071
Токаев о кризисе вокруг Украины: Сторонам необходимо приступить к реальным переговорам
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии, сообщает Акорда.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.
В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.
В ходе саммита президент Казахстана представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики.
Во время встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике. Участники обсудили повестку, связанную с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. По мнению президента Казахстана, для региона очень важен опыт Германии в решении указанных проблем.
Токаев высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией. В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.
Главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского союза. Была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане.
Ранее президент Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения. Заявления главы государства прокомментировали в МИД России.
29.09.2023, 16:27 151901
Слова Токаева о намерении следовать санкциям прокомментировали в МИД России
Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники
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Москва. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", - приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения.
29.09.2023, 15:09 153771
Президенты Казахстана и Германии обсудили приоритетные направления сотрудничества двух стран
Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Берлине состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Акорда.
Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан. В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация, рассказали в пресс-службе президента РК.
Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахстанско-германского взаимодействия.
28.09.2023, 21:20 172996
Президент Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Германии в расширенном составе
Фото: Акорда
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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и вновь заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией - ключевым партнером нашей страны в Европейском союзе, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил глава государства, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.
Сегодня Германия - один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. На долю РК приходится порядка 83% всей торговли Германии с Центральной Азией, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов.
Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.
В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.
Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.
Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.
Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода.
В этом контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области.
Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.
В свою очередь федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.
Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов. Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зеленой" энергетики и совместного продвижения климатической повестки. Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.
Ранее Токаев и Шольц обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
28.09.2023, 18:43 170406
Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил, что Россия и Украина выразили желание сесть за стол переговоров, но формат переговоров на устраивающих обе стороны условиях еще не определен, сообщает РИА Новости.
Мы сегодня с канцлером Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет", - сказал Токаев на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Он подчеркнул, что момент для "мудрой дипломатии" наступил и необходимо вести мирные переговоры с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны.
Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным", - сказал Токаев.
Он также подчеркнул, что Астана поддерживает мирные инициативы различных стран по урегулированию конфликта на Украине.
Дополнено. 29.09.2023, 08.00.
Кроме того, президент заявил, что у Казахстана нет никаких опасений насчет якобы возможных территориальных претензий со стороны России.
Что касается границы между Казахстаном и Россией, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений", - отметил Токаев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе переговоров в формате тет-а-тет обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?