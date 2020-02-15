Токаев провел ряд встреч с руководителями крупных германских компаний

Мюнхен. 14 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита Мюнхен провел ряд двусторонних встреч с руководителями крупных германских компаний - председателем правления компании "BayWa AG" Клаусом Лутцем, членом правления компании "Rhenus SE&Co.KG" Михаэлем Виферсом и председателем правления компании "Reverse Logistics Systems GmbH" Патриком Видеманном, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, в ходе встречи с руководителем одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний Германии Клаусом Лутцем были обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии и цифровизации агропромышленного комплекса.

Отметив, что Казахстан уделяет приоритетное значение развитию тесного и плодотворного сотрудничества с германским бизнесом, глава государства обратил внимание собеседника на приоритетность развития потенциала возобновляемых источников энергии и производства удобрений в Казахстане.

Нам нужно строить больше ветровых и солнечных электростанций в Казахстане, но имеется нехватка соответствующей инфраструктуры. Поэтому мы весьма заинтересованы в установлении тесного партнерства с вашей компанией", - сказал он.

Во время беседы с Михаэлем Виферсом были рассмотрены перспективы сотрудничества в реализации совместных инфраструктурных проектов в транспортно-логистической сфере.

Немецкий бизнесмен проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности в Казахстане компании, которая имеет два представительства - в Нур-Султане и Алматы, и об открытии третьего представительства в Караганде. Компания выразила заинтересованность в приобретении и запуске нового консолидированного транспортно-логистического терминала на территории нашей страны.

С Патриком Видеманном президент обсудил перспективы реализации в Казахстане проекта по залогово-возвратной системе обращения тары. Глава "Reverse Logistics Systems GmbH" выразил готовность сотрудничать с Казахстаном по созданию соответствующей экосистемы в сфере повторной переработки материалов и отходов.

Президент высоко оценил деятельность и уникальные разработки компании, в частности, внедрение идентификатора, наносимого на каждую единицу упаковки, для дальнейшего обращения тары.

В целом в рамках состоявшихся встреч Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Казахстана в диверсификации иностранных инвестиций, в особенности из Германии. Он заверил представителей бизнес-кругов в полной поддержке и готовности государства создать необходимые условия для осуществления совместных проектов.

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