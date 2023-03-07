Токаев и Путин обсудили график предстоящих мероприятий

Рассказать друзьям

Ханой. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Национальное собрание (парламент) Вьетнама рассмотрело и утвердило в четверг кандидатуру члена политбюро ЦК Компартии Во Ван Тхыонга на пост президента страны.





После утверждения в должности новый президент Вьетнама принес присягу перед депутатами парламента.





Внеочередное заседание Национального собрания по утверждению кандидатуры на пост президента началось в четверг в 10.00 и завершилось в 11.00. Накануне внеочередной пленум центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама обсудил вопрос о выдвижении кандидатуры на пост президента и выдвинул на утверждение национального собрания кандидата, имя которого не разглашалось. В начале заседания национального собрания в четверг первый заместитель председателя парламента Чан Тхань Ман объявил, что в качестве кандидата в президенты от Коммунистической партии Вьетнама выдвинут Во Ван Тхыонг, информирует РИА Новости.





Пятидесятидвухлетний Во Ван Тхыонг - профессиональный политик и партийный работник, получивший философское образование в Национальном университете Вьетнама в Хошимине на кафедре марксистско-ленинской философии, а затем окончивший аспирантуру Национальной политической академии имени Хо Ши Мина и защитивший диссертацию по политическим наукам.





Политическую карьеру начал в Коммунистическом союзе молодежи Вьетнама, последовательно занимая руководящие должности в организациях Коммунистического союза молодежи и студенческих организациях самоуправления Хошимина. В 2007 году он был избран первым секретарем Коммунистического союза молодежи Вьетнама.





В 2011 году Во Ван Тхыонг, к этому времени являвшийся кандидатом в члены ЦК КПВ, был принят в состав ЦК в качестве полноправного члена этого руководящего органа и избран секретарем провинциального комитета партии провинции Куангнгай, после чего в 2014 году занял пост заместителя секретаря горкома партии Хошимина.





В 2016 году 46-летний на тот момент политик стал самым молодым членом политбюро ЦК КПВ и был назначен на должности заведующего отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию и главы руководящего комитета ЦК партии по внешнему информированию.





В 2021 году Во Ван Тхыонг стал членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама.





Дополнено 02.03.2023, 14.40





Официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что в результате аварии в Алтайском крае пострадала казахстанка.





В результате ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск одна гражданка РК получила травмы и госпитализирована в ближайшую больницу. Состояние у нее хорошее, находится под наблюдением врачей", - проинформировал он.



