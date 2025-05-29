Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Глава государства принял министра энергетики ОАЭ, главу Агентства ООН по миграции, и.о. министра промышленности и торговли Афганистана, а также встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном

Фото: Акорда

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на полях форума "Астана" глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд важных встреч с делегатами из разных стран.





В частности, президент принял и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, сообщает Акорда





Акорда





Президент отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между странами.





По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.





Для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.





В свою очередь Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. По его словам, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.





Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории. В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди - Герат. Кроме того, Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан", - говорится в сообщении Акорды.





Также Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.





Акорда





Он выразил благодарность институту за экспертную поддержку в разработке стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.





В свою очередь Пан Ги Мун подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.





Дополнено 29.05.2025, 17.34





Сегодня глава государства также провел встречу с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом.





Токаев отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана и обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для этого, по его словам, страна активно инвестирует в развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры, а также в увеличение вычислительных мощностей.





Патрик Ворнкинг высоко оценил прогресс Казахстана в создании инфраструктуры и подготовке специалистов для построения цифрового будущего с использованием искусственного интеллекта.



