28.05.2025, 20:29 17666
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Напомним, 17 мая президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили итоги переговоров РФ и Украины в Турции.
новости по теме
29.05.2025, 16:36 2756
Токаев провел ряд важных встреч на полях форума "Астана"
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на полях форума "Астана" глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд важных встреч с делегатами из разных стран.
В частности, президент принял и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, сообщает Акорда.
Президент отметил, что Казахстан рассматривает Афганистан как важного партнера в регионе и намерен и далее укреплять атмосферу доверия и сотрудничества между странами.
По его словам, Казахстан заинтересован в создании в Афганистане устойчивой и безопасной среды, которая позволит использовать потенциал этого государства во благо всего региона.
Для возобновления контактов Кабул дважды посещала казахстанская правительственная делегация.
В свою очередь Нуриддин Азизи поблагодарил Казахстан за последовательное продвижение темы Афганистана в международных организациях и оказание гуманитарной помощи. По его словам, Кабул рассчитывает на реализацию совместных проектов, которые будут способствовать созданию рабочих мест в Афганистане.
Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и аграрной сферах, а также в геологоразведке и цифровизации. Казахстанские компании и далее готовы участвовать в крупных инфраструктурных проектах на афганской территории. В настоящее время ведется строительство железной дороги Тургунди - Герат. Кроме того, Казахстан обладает возможностями для увеличения поставок продукции сельского хозяйства и химической промышленности в Афганистан", - говорится в сообщении Акорды.
Также Токаев встретился с председателем Глобального института зеленого роста, 8-м Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
Он выразил благодарность институту за экспертную поддержку в разработке стратегии углеродной нейтральности Казахстана и участие в программе экологического восстановления высохшего дна Аральского моря.
В свою очередь Пан Ги Мун подчеркнул важность расширения сотрудничества для реализации глобальных экологических инициатив.
Дополнено 29.05.2025, 17.34
Сегодня глава государства также провел встречу с вице-президентом Google по Центральной и Восточной Европе Патриком Ворнкингом.
Токаев отметил значительный вклад Google в цифровую трансформацию Казахстана и обозначил стратегическую цель Казахстана - стать крупнейшим цифровым хабом Евразии и лидером во внедрении искусственного интеллекта во все сферы жизни. Для этого, по его словам, страна активно инвестирует в развитие цифровой и коммуникационной инфраструктуры, а также в увеличение вычислительных мощностей.
Патрик Ворнкинг высоко оценил прогресс Казахстана в создании инфраструктуры и подготовке специалистов для построения цифрового будущего с использованием искусственного интеллекта.
Сегодня глава государства также принял министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, главу Агентства ООН по миграции Эми Поуп и министра-делегата по внешней торговле Франции Лорана Сен-Мартена.
29.05.2025, 15:41 3146
Защиту прав мигрантов обсудил Токаев с главой Агентства ООН по миграции
Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, наращивании институционального потенциала и обмене передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе
Рассказать друзьям
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Агентства ООН по миграции Эми Поуп, сообщает Акорда.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества по миграционным вопросам, защите прав мигрантов и взаимодействию в рамках стратегического плана МОМ на 2024-2028 годы.
Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает в сфере решения проблем незаконной миграции, противодействия торговли людьми и защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом.
Эми Поуп отметила важность председательства Казахстана в алматинском процессе в 2025-2027 гг. на консультативной платформе для продвижения регионального диалога и содействия скоординированным мерам реагирования на проблемы, связанные с миграцией в Центральной Азии.
Стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества, наращивании институционального потенциала и обмене передовым опытом для содействия устойчивому управлению миграцией в регионе.
Напомним, сегодня в столице проходит Международный форум "Астана", в рамках которого глава государства провел ряд встреч с делегатами разных стран.
28.05.2025, 12:59 22976
Президенты Казахстана и Руанды определили ряд приоритетных направлений сотрудничества Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Руанды Поль Кагаме провели переговоры в узком и расширенном составах, сообщает Акорда.
Токаев назвал визит Кагаме историческим и открывающим новую главу в отношениях двух стран.
Ваша экономика находится на подъеме, страна добилась впечатляющего экономического роста. Нам нужно наращивать контакты, поскольку Казахстан занимает лидирующие позиции в регионе по объему ВВП, по развитию IT-технологий, а также искусственного интеллекта. Это приоритетные направления для нашего взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я придаю большое значение Вашему визиту", - заявил на встрече Токаев.
В свою очередь президент Руанды подчеркнул, что его страна будет рада изучить возможности для дальнейшей совместной работы.
Стороны обсудили перспективы развития казахско-руандийских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, аграрной сферах и цифровизации, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.
На переговорах в расширенном формате глава Казахстана отметил, что с момента последнего визита Поля Кагаме в Казахстан в 2015 году обе страны достигли значительного прогресса в двусторонних отношениях.
Впечатляет экономический рост, превышающий 8 процентов. Это образец успешной модернизации. В этом контексте мы придаем большое значение развитию сотрудничества с Вашей страной. Казахстан готов воплотить наши устремления в практическую плоскость через реализацию конкретных проектов на взаимовыгодной основе. Уверен, что договоренности, достигнутые во время Вашего визита, выведут казахско-руандийские отношения на новый уровень", - заявил Токаев.
Президент Руанды отметил, что рад вновь быть в Астане.
Казахстан добился выдающихся успехов в национальном развитии, благодаря чему его конструктивная позиция пользуется признанием на мировой арене. Мы рады быть партнерами и друзьями с Вами и Вашей страной", - подчеркнул Кагаме.
В ходе переговоров главы государств определили ряд приоритетных направлений для дальнейшего взаимодействия, включая торговлю, инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, информационные технологии, электронное правительство и финансы.
Сегодня Поль Кагаме также примет участие в Международном форуме "Астана".
Дополнено 28.05.2025, 14.00
Позже президенты Казахстана и Руанды провели брифинг для представителей СМИ. Журналистам сообщили, что в ходе встречи лидеры двух стран рассмотрели вопросы межпарламентской дипломатии, а также поддержали решение о создании совместных рабочих групп в сферах транспорта, логистики и торговли. Президент Казахстана считает, что это будет стимулировать развитие торгово-экономических отношений.
В ходе переговоров мы обсудили возможности создания международных коридоров и ситуацию с обеспечением продовольственной безопасности. Мы рассмотрели пути транспортировки казахстанской сельскохозяйственной продукции на африканский континент. Наши страны накопили значительный опыт в области передовых технологий, искусственного интеллекта и космоса. Мы договорились о реализации совместных проектов в сфере цифровизации и кибербезопасности. Достигнуто соглашение о проведении совместных исследований космоса. Данный шаг будет способствовать повышению эффективности государственных услуг и бизнеса, что позволит нам усилить информационную безопасность", - подчеркнул президент.
Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан и Руанда заинтересованы в развитии сектора "зеленой" энергетики и эффективном использовании природных ресурсов. В этой связи две страны намерены реализовывать совместные проекты. Данные договоренности будут способствовать увеличению объемов торговли, а также придадут новый импульс инвестиционному сотрудничеству двух стран.
Сегодня установлены тесные контакты между международными финансовыми центрами Астаны и Кигали. Мы планируем и дальше укреплять взаимодействие на мировых финансовых рынках. Особое внимание было уделено борьбе с изменением климата и охране окружающей среды. Руанда обладает большим опытом в защите климата, благодаря чему вносит значительный вклад в глобальные проекты. В данном контексте мы отметили актуальность обмена опытом и обсудили пути объединения усилий по решению экологических проблем в рамках международных конвенций и соглашений", - сказал глава государства.
Еще одной темой переговоров стало сотрудничество в сферах культуры, образования и науки. В частности, президенты договорились о развитии академических связей, обмене студентами и проведении совместных научных исследований.
Высоко оценив многолетний опыт и авторитет президента Руанды в мировой политике, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обменялся с ним мнениями по ключевым геополитическим вопросам.
Мы придерживаемся близких позиций по международной повестке. Считаем, что все мировые кризисы должны решаться только дипломатическим путем. Мы выступаем за мирные переговоры. Вместе с тем мы условились координировать наши усилия в рамках международных организаций и поддерживать инициативы друг друга. Официальный визит Президента Кагаме в нашу страну имеет историческое значение. Мы подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений и расширении сотрудничества в различных областях. Результаты сегодняшних переговоров - яркое тому подтверждение. Теперь нам следует качественно реализовать данные договоренности", - подытожил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Поль Кагаме сообщил, что страны стремятся обмениваться опытом, в том числе в областях торговли, технологий и сельского хозяйства.
Мы приветствуем соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Қазына" и Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board. Руанда может извлечь огромную пользу из казахстанских инноваций, особенно в области энергетики, горнодобывающей промышленности и переработки минералов", - подчеркнул президент Руанды.
26.05.2025, 13:56 49611
Токаев поздравил главу Грузии с Днем независимости
Он пожелал дружественному народу Грузии дальнейшего прогресса и процветания
Рассказать друзьям
Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму главе Грузии Михаилу Кавелашвили по случаю Дня независимости, сообщает Акорда.
В своем послании Токаев отметил значимые достижения Грузии в укреплении демократических институтов, модернизации экономики и повышении уровня благосостояния граждан.
Он пожелал Михаилу Кавелашвили всяческих успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Грузии - дальнейшего прогресса и процветания.
24.05.2025, 10:05 74031
Токаев поздравил Алиева с двадцатилетием союзнических отношений
20 лет назад между Казахстаном и Азербайджаном был подписан договор о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях
Рассказать друзьям
Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 20-летия со дня подписания договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, сообщает Акорда.
Этот исторический документ, охватывающий ключевые сферы сотрудничества между нашими странами, ознаменовал важную веху в развитии казахско-азербайджанских отношений и заложил прочный фундамент для укрепления взаимодействия по многим направлениям. Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства и союзничества, реализуем огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо наших народов", - говорится в телеграмме.
21.05.2025, 13:39 107151
Токаев прибыл на неформальный саммит Организации тюркских государств в Будапеште
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в павильон Vаrkert Bazar в Будапеште для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает Акорда.
Главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По итогам саммита участники планируют принять Будапештскую декларацию.
Для справки
Основной целью Организации тюркских государств (ОТГ) является укрепление мира и стабильности, расширение вопросов сотрудничества и взаимоотношений, а также развитие потенциала государств-членов организации. Она также выступает в качестве моста между государствами-членами в углублении международного сотрудничества в регионе.
В данный момент организация состоит из 5 государств-членов и 2 государств-наблюдателей.
Государства-члены ОТГ: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан.
Государства-наблюдатели при ОТГ: Венгрия, Туркменистан.
Напомним, вчера Токаев и Орбан провели переговоры, на которых обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
21.05.2025, 11:23 108956
Казахстан и Кыргызстан расширят союзнические отношения
Фото: kabar.kg
Рассказать друзьям
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента ратифицировали договор об углублении и расширении союзнических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, передает корреспондент агентства.
Целью договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию двустороннего сотрудничества. Документом предусматривается расширение взаимовыгодного сотрудничества и комплексного развития двустороннего взаимодействия в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в документе.
Отмечается, что стороны поддерживают дальнейшее развитие и укрепление межпарламентских связей, в том числе в рамках межпарламентского совета по сотрудничеству между парламентом Республики Казахстан и жогорку кенешем Кыргызской Республики.
Наряду с этим стороны расширяют и углубляют сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, экстремизм и сепаратизм, а также транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Ранее мажилис ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о взаимном поощрении и защите инвестиций.
21.05.2025, 08:29 109411
Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Будапешт. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба Акорды.
Приветствуя главу правительства Венгрии, президент Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой государственный визит в Будапешт в прошлом году, в ходе которого был подписан ряд стратегически важных соглашений. По его словам, визит был весьма плодотворным как в плане достижения практических договоренностей, так и в деле укрепления взаимопонимания между Астаной и Будапештом.
Приоритетным направлением двусторонней повестки президент назвал торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2024 году объем взаимной торговли достиг почти 200 млн долларов, в первом квартале текущего года зафиксирован рост товарооборота на 37%.
Венгерские инвестиции в экономику Казахстана превысили 370 млн долларов. В настоящее время совместный инвестиционный портфель включает 16 проектов на сумму около 700 млн долларов в таких сферах, как машиностроение, сельское хозяйство и логистика.
Отметив особую значимость предстоящего неформального саммита Организации тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана конструктивному диалогу по всем приоритетным направлениям деятельности ОТГ.
В свою очередь Виктор Орбан поблагодарил президента за визит и отметил устойчивую положительную динамику казахско-венгерских отношений. Он подчеркнул, что в последние годы двустороннее сотрудничество развивается весьма динамично, особенно в экономической сфере, и выразил признательность за всестороннюю поддержку в организации и проведении саммита ОТГ.
На встрече был рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошлогодних переговоров на высшем уровне, включая совместные проекты в сферах энергетики, торговли и инвестиций. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Напомним, сегодня в Будапеште пройдет неформальный саммит глав государств ОТГ.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.05.2025, 10:11В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025" 29.05.2025, 10:2830076Международный форум "Астана" стартовал в столице Казахстана 29.05.2025, 10:5026071Угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер - лидер Казахстана 29.05.2025, 11:4522826Токаев: Ядерная энергетика - приоритетное направления национальной стратегии 29.05.2025, 11:3322791В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми 23.05.2025, 16:14281306Марафон Победы: Halyk поздравил ветеранов 23.05.2025, 14:00276996Яблоня Сиверса зацвела в Жонгар-Алатауском нацпарке 24.05.2025, 10:45250616Последний звонок для выпускников проходит в школах Алматы 23.05.2025, 09:36238026Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео 22.05.2025, 08:48225601По всему Казахстану зазвучат сирены 06.05.2025, 12:20494686Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 05.05.2025, 19:28492506В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 15:13492276Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 06.05.2025, 17:33477656Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35450321Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?