Токаев рассказал о приоритетах председательства Казахстана в ШОС   

С июля 2023 года Казахстан принимает на себя роль председателя ШОС

Фото: ТРК Президента

Рассказать друзьям

Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты председательства Казахстана в ШОС, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств - членов организации.





Он отметил, что Казахстан в рамках предстоящего председательства в организации продолжит повышать ее глобальную роль в содействии укрепления дружбы и добрососедства на пространстве ШОС.





Создавая организацию, мы договорились осуществлять совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке. На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом. Шанхайская организация сотрудничества может и должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира. Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". В данный всеобъемлющий документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности. Убежден, совместное продвижение этой инициативы отвечает нашим общим интересам", - сказал Токаев.









Он отметил, что в фокусе председательства Казахстана в ШОС также будет оставаться борьба с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.





Нам следует направить усилия на обновление программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы", - отметил президент РК.





Казахстан также предлагает принять антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и программу действий по ее реализации. Все эти меры будут способствовать устойчивой стабильности и системному укреплению безопасности на пространстве ШОС. Отдельное внимание следовало бы уделить преодолению кризиса в Афганистане. Важно продолжить оказание помощи афганскому народу под эгидой и при координирующей роли ООН.





Поэтому мы вновь предлагаем обратить должное внимание на нашу инициативу по созданию в городе Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Рассчитываю на вашу поддержку этой крайне востребованной структуры. Отдельно позвольте выразить признательность государствам ШОС за оказанную поддержку по запуску процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию", - сказал глава государства.





Кроме того, президент РК отметил, что экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий.





Общими усилиями можно приступить к созданию базы "экономических преференций ШОС" в целях повышения инвестиционной привлекательности организации.





Экономическая кооперация во многом зависит от эффективного использования транзитно-транспортных возможностей. На фоне разрыва традиционных цепочек поставок стратегическую значимость обрело создание современной транспортной инфраструктуры, а также новых конкурентных маршрутов. Наше совместное участие в реализации мегапроекта "Один пояс, один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров Север - Юг и Восток - Запад. В качестве практической меры предлагаем создать партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров. Конкретные модальности данного механизма могут быть рассмотрены правительствами наших стран с подключением глав транспортных и железнодорожных администраций", - сказал Токаев.





Также он отметил необходимость укрепления энергетического сотрудничества.





Налаживание системного взаимодействия в этом направлении сегодня обретает особую актуальность. Нам необходима координация работы по обеспечению энергетического баланса и согласованные действия, направленные на энергопереход, декарбонизацию экономики и промышленности. В этой связи предлагаю к следующему Астанинскому саммиту согласовать энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня OOН в области устойчивого развития", - подчеркнул президент РК.





Учитывая исключительную важность данного вопроса, глава государства предложил провести в Казахстане Энергетический форум ШОС. Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран.





Остается актуальной проблема "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами. Поэтому планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности нашей организации. Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли", - сказал Токаев.





Он напомнил, что в прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН - это самый высокий показатель среди государств - членов ШОС.





В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция. Казахстан предлагает свои услуги в качестве цифрового хаба на пространстве ШОС. Поэтому полагаю важным провести в 2024 году Цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием управляющей комиссии пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационно-технологическому развитию наших экономик", - сказал президент РК.





Также он отдельно остановился на вопросе укрепления взаимодействия в сфере экологии.





Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы. В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды", - отметил Токаев.





Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах:





▪️ установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде;





▪️ разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды;





▪️ принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма.





Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня декларации", - сказал глава государства.





Шанхайская организация сотрудничества по праву пользуется высоким международным авторитетом и является успешным многосторонним объединением. Охватывая практически половину населения планеты, ШОС является уникальной евразийской организацией с обширной повесткой дня", - сказал Токаев.





Он отметил, что на долю государств - членов организации приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли.





ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов человечества", - подчеркнул президент РК.





Как сообщалось ранее, Токаев предложил объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС.



