04.07.2023, 14:01 66531

Токаев рассказал о приоритетах председательства Казахстана в ШОС   

С июля 2023 года Казахстан принимает на себя роль председателя ШОС
Токаев рассказал о приоритетах председательства Казахстана в ШОС
Фото: ТРК Президента
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил приоритеты председательства Казахстана в ШОС, которые будут иметь стратегическое значение для всех государств - членов организации.

Он отметил, что Казахстан в рамках предстоящего председательства в организации продолжит повышать ее глобальную роль в содействии укрепления дружбы и добрососедства на пространстве ШОС.

Создавая организацию, мы договорились осуществлять совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке. На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом. Шанхайская организация сотрудничества может и должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира. Поэтому в рамках своего председательства Казахстан представит инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". В данный всеобъемлющий документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности. Убежден, совместное продвижение этой инициативы отвечает нашим общим интересам", - сказал Токаев.



Он отметил, что в фокусе председательства Казахстана в ШОС также будет оставаться борьба с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

Нам следует направить усилия на обновление программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы", - отметил президент РК.


Казахстан также предлагает принять антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и программу действий по ее реализации. Все эти меры будут способствовать устойчивой стабильности и системному укреплению безопасности на пространстве ШОС. Отдельное внимание следовало бы уделить преодолению кризиса в Афганистане. Важно продолжить оказание помощи афганскому народу под эгидой и при координирующей роли ООН.

Поэтому мы вновь предлагаем обратить должное внимание на нашу инициативу по созданию в городе Алматы регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Рассчитываю на вашу поддержку этой крайне востребованной структуры. Отдельно позвольте выразить признательность государствам ШОС за оказанную поддержку по запуску процесса трансформации СВМДА в полноценную международную организацию", - сказал глава государства.


Кроме того, президент РК отметил, что экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий.

Общими усилиями можно приступить к созданию базы "экономических преференций ШОС" в целях повышения инвестиционной привлекательности организации.

Экономическая кооперация во многом зависит от эффективного использования транзитно-транспортных возможностей. На фоне разрыва традиционных цепочек поставок стратегическую значимость обрело создание современной транспортной инфраструктуры, а также новых конкурентных маршрутов. Наше совместное участие в реализации мегапроекта "Один пояс, один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров Север - Юг и Восток - Запад. В качестве практической меры предлагаем создать партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров. Конкретные модальности данного механизма могут быть рассмотрены правительствами наших стран с подключением глав транспортных и железнодорожных администраций", - сказал Токаев.


Также он отметил необходимость укрепления энергетического сотрудничества.

Налаживание системного взаимодействия в этом направлении сегодня обретает особую актуальность. Нам необходима координация работы по обеспечению энергетического баланса и согласованные действия, направленные на энергопереход, декарбонизацию экономики и промышленности. В этой связи предлагаю к следующему Астанинскому саммиту согласовать энергетическую стратегию ШОС. Принятие этого документа будет способствовать реализации целей повестки дня OOН в области устойчивого развития", - подчеркнул президент РК.


Учитывая исключительную важность данного вопроса, глава государства предложил провести в Казахстане Энергетический форум ШОС. Обстоятельное обсуждение перспектив сотрудничества в данной отрасли позволит выработать консолидированные подходы для обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного развития наших стран.

Остается актуальной проблема "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами. Поэтому планомерное сокращение цифрового неравенства должно стать реальным приоритетом в деятельности нашей организации. Индия в период своего председательства в ШОС проделала большую работу по развитию сотрудничества в этом направлении. Следует сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в данной стратегически важной отрасли", - сказал Токаев.


Он напомнил, что в прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН - это самый высокий показатель среди государств - членов ШОС.

В Казахстане созданы благоприятные условия для всесторонней цифровой трансформации. IT-решения планомерно внедряются в систему государственного управления, появились развитые банковские экосистемы, расширяется рынок финансовых технологий, набирает обороты электронная коммерция. Казахстан предлагает свои услуги в качестве цифрового хаба на пространстве ШОС. Поэтому полагаю важным провести в 2024 году Цифровой форум ШОС в Астане, совместив его с первым заседанием управляющей комиссии пула технопарков и инновационных кластеров. Уверен, совместными усилиями мы сможем обеспечить доступность цифровых технологий для всех граждан наших государств и придать новый импульс инновационно-технологическому развитию наших экономик", - сказал президент РК.


Также он отдельно остановился на вопросе укрепления взаимодействия в сфере экологии.

Добиться устойчивого экономического роста и повышения благосостояния общества невозможно без продвижения экологической повестки. К сожалению, мы наблюдаем значительный рост различных природных катаклизмов: наводнения, засухи, пожары, загрязнение воды и почвы. В этих условиях Казахстан нацелен на объединение усилий по решению проблем охраны окружающей среды", - отметил Токаев.


Считаем целесообразным сосредоточиться на следующих задачах:

▪️ установить партнерские связи ШОС с Программой ООН по окружающей среде;

▪️ разработать Соглашение по сотрудничеству в области охраны окружающей среды;

▪️ принять Программу сотрудничества по развитию особо охраняемых природных территорий и экологического туризма.

Все эти мероприятия предлагаю продвигать под эгидой Года экологии ШОС, который закреплен в принимаемой нами сегодня декларации", - сказал глава государства.


Шанхайская организация сотрудничества по праву пользуется высоким международным авторитетом и является успешным многосторонним объединением. Охватывая практически половину населения планеты, ШОС является уникальной евразийской организацией с обширной повесткой дня", - сказал Токаев.


Он отметил, что на долю государств - членов организации приходится четверть мирового ВВП и более 15% мировой торговли.

ШОС способна внести весомый вклад в достижение целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов человечества", - подчеркнул президент РК.


Как сообщалось ранее, Токаев предложил объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит очередной 23-й саммит ШОС. Ключевым политическим решением саммита станет получение Ираном статуса государства - члена ШОС. В соответствии с процедурой будет подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена ШОС. Данный документ предусматривает присоединение Беларуси к ранее принятым международным договорам, финансовые аспекты вступления и замещение квотных должностей в постоянно действующих органах организации.
 
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Теги:ТокаевШОС

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19.07.2023, 21:18 18951

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Эмомали Рахмоном
Фото: Акорда
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообащет пресс-служба Акорды.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае.

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.

Ранее президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта.
 
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Теги:ТокаевРахмонвстреча
19.07.2023, 20:33 19531

Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах
Президент Казахстана провел встречу с наследным принцем Кувейта
Фото: Акорда
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.
 
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Теги:ТокаеввстречаКувейт
14.07.2023, 21:33 42601

Казахстанская делегация посетила Вашингтон с рабочим визитом

Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога
Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 12 по 13 июля делегация в составе первого заместителя министра иностранных дел РК Кайрата Умарова и председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса Айгуль Куспан нанесла рабочий визит в Вашингтон для проведения двусторонних встреч с американскими партнерами, в ходе которых стороны подтвердили взаимный курс на дальнейшее всемерное укрепление расширенного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба МИД РК.

Состоявшиеся переговоры в Белом доме и государственном департаменте подтвердили взаимный интерес к дальнейшей интенсификации политического диалога по наиболее актуальным вопросам в сфере политики, безопасности и торговли.

На встречах члены делегации РК информировали американских коллег о проводимых реформах президента Касым-Жомарта Токаева, в том числе о подписании закона о возврате государству незаконно приобретенных активов. Приветствуя своевременность демократических преобразований, американская сторона заявила о неизменной поддержке и готовности содействовать их реализации в практическом плане.

Будучи признанным лидером в области ядерного разоружения и нераспространения, в переговорах казахстанская делегация обсудила подходы к реализации инициативы главы государства по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Основной фокус на встречах с членами конгресса, включая председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, сопредседателей кокуса в конгрессе "Друзья Казахстана" Джимми Панетта и Роберта Адерхольта и др., был сделан на необходимости активизации установления постоянных нормальных торговых отношений между Казахстаном и США и отмены действия поправки Джексона-Веника. Стороны договорились о важности развития межпарламентских связей.

Важно также отметить потенциал партнерства KazAID с USAID. На встрече с руководством агентства стороны выразили заинтересованность в развитии Транскаспийского маршрута и энергетического перехода в Казахстане", - сообщили в МИД РК.


Члены делегации также провели ряд встреч с представителями ведущих американских аналитических центров и неправительственных организаций.
 
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Теги:СШАМИДВизит
14.07.2023, 13:13 45376

Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев  

Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане
Казахстан окажет всемерную поддержку деятельности ООН - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем Генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым и исполнительным директором директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Натальей Герман, сообщает Акорда.

Акорда

Президент поблагодарил делегацию ООН за участие в Центрально-Азиатском форуме по безопасности и сотрудничеству, проходящем в Астане.

Ваше участие является существенным элементом поддержки данного форума, тем более вопросы, которые были выведены в повестку этой конференции, очень важные с учетом событий, которые происходят в современном мире. Вы знаете, что наша страна абсолютно привержена Уставу Организации Объединенных Наций. Я об этом постоянно говорю на всех международных мероприятиях. Считаю, что и все остальные государства - члены ООН должны неуклонно придерживаться тех принципов, которые были заложены в Уставе Организации", - подчеркнул Токаев.


Он отметил, что для Казахстана ООН является безальтернативной универсальной международной организацией.

Мы считаем, что каждая из стран-участниц должна вносить посильный вклад в дело совершенствования ее деятельности. Мы очень высоко оцениваем деятельность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Пользуясь возможностью, прошу Вас передать ему мои слова приветствия и наилучшие пожелания. Что касается Казахстана, то с нашей стороны будет оказана всемерная поддержка многогранной деятельности ООН. Сейчас очень много говорится о необходимости реформы Совета безопасности ООН. Мы считаем, что этот вопрос достоин самого детального обсуждения в атмосфере демократии. Каждая из стран может внести свой вклад, высказать свое мнение в отношении столь важного вопроса", - заявил глава Казахстана.


Акорда

В ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, противодействия террористическим угрозам.

Представители ООН высоко оценили усилия Казахстана в данной сфере и подчеркнули, что наша страна является одним из лидеров контртеррористической повестки ООН.

Владимир Воронков отметил важность проведения Форума по безопасности в Астане, который стал одной из платформ для восстановления диалога и доверия, поиска общих решений.

Сегодня в Астане проходит Центрально-Азиатский форум по безопасности и сотрудничеству, на котором обсуждают роль развивающихся государств среднего звена, сообщает "Хабар 24".


Среди участников - политологи и ведущие эксперты научно-исследовательских центров из 25 стран.

В течение двух дней пройдут дискуссии на темы глобальной безопасности в Азии, искусственного интеллекта и человеческого капитала. Соорганизатором форума выступило Министерство иностранных дел Казахстана.
 
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Теги:ТокаевООНБезопасность
13.07.2023, 20:38 50551

Президент Казахстана провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Нидерландов

Разговор состоялся по инициативе нидерландской стороны
Президент Казахстана провел телефонный разговор с и.о. премьер-министра Нидерландов
Фото: Акорда
Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на обсуждение состояния и перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Марк Рютте высоко оценил уровень отношений между двумя странами. По его словам, Нидерланды рассматривают Казахстан в качестве основного торгово-экономического и инвестиционного партнера в регионе Центральной Азии.

В рамках обсуждения международной повестки глава государства отметил важность налаживания всеобъемлющего сотрудничества всех стран во имя мира и согласия в соответствии с принципами Устава ООН.

Отметим, что Нидерланды занимают первое место по вложению прямых инвестиций в экономику Казахстана, по итогам 2022 года взаимная торговля выросла на 26 процентов, ее объем приблизился к 6 млрд долларов.
 
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Теги:НидерландыКазахстан
13.07.2023, 09:20 54001

Президент Беларуси подписал закон о присоединении к договорам в рамках ШОС

Закон предписывает "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства - члена ШОС присоединиться" к ряду договоров
Минск. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал закон о присоединении Минска к международным договорам в рамках ШОС, документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

Документ 30 июня был принят обеими палатами белорусского парламента, сообщает РИА Новости.

В частности, закон предписывает "в рамках процесса получения Республикой Беларусь статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества присоединиться" к ряду договоров, подписанных странами - участницами организации.

В частности, речь идет о Хартии Шанхайской организации сотрудничества, подписанной в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 15 июня 2006 года, о Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в Шанхае 15 июня 2001 года, с поправкой от 5 сентября 2003 года, а также о соглашении между государствами - членами ШОС о региональной антитеррористической структуре, подписанном в Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 16 августа 2007 года.

Всего данным законом Беларусь присоединяется к 22 договорам в рамках ШОС, включая поправки к ним.

Совету Министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в международных договорах… а также иные меры по их реализации", - говорится в законе.


Ранее замглавы МИД республики Юрий Амбразевич говорил в парламенте, что закон, которым предусматривается консолидация внутригосударственных процедур в отношении 22 договоров в рамках ШОС с семью поправками к ним, необходим для ускорения процедуры присоединения Республики Беларусь к организации и должен продемонстрировать партнерам реальную возможность оформить членство республики в кратчайшие сроки при наличии соответствующей политической воли.

В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Глава МИД Республики Беларусь Сергей Алейник заявил, что Минск рассчитывает на ратификацию документа всеми членами ШОС в ближайшей перспективе. Первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Республики Беларусь, которая пока является наблюдателем в ШОС, присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.

Напомним, в июле 2023 года председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло от Индии к Казахстану.

Ранее сообщалось, что Иран стал официальным членом ШОС.
 
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Теги:ЗаконПодписаниеШОСБеларусь
12.07.2023, 11:52 58076

Китай выступил против экспансии НАТО на востоке

КНР в ответ на утверждение НАТО, что Пекин бросает вызовы альянсу, заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатском регионе
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - НАТО заявило о вызовах своим ценностям из-за политики и амбиций Китая. Тот ответил, что будет защищать свои интересы и суверенитет и выступает против экспансии альянса в Азию.

Китай в ответ на утверждение НАТО, что Пекин бросает вызовы альянсу, заявил о намерении отстаивать свои интересы в Азиатском регионе, говорится в заявлении дипмиссии КНР при Евросоюзе, сообщает rbc.ru.

Мы открыто заявляем НАТО, что Китай будет твердо защищать свои суверенитет, безопасность и интересы развития, мы также решительно выступаем против экспансии НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - указали в диппредставительстве.


Там также выразили беспокойство из-за действий блока "в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности". По мнению китайской стороны, НАТО "не задумывается о своей собственной ответственности", усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.

НАТО в своем коммюнике, выпущенном во время саммита в Вильнюсе 11 июля, заявило, что китайские "амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям".

Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, ее конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности альянса", - подчеркнули в блоке.


Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.



 
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Теги:НАТОрасширениеКитай
10.07.2023, 12:24 64756

Токаев поздравил Мирзиёева с победой на президентских выборах

Президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества
Токаев поздравил Мирзиёева с победой на президентских выборах
Фото: Акорда
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан, сообщает Акорда.

Токаев назвал итоги голосования ярким свидетельством всенародной поддержки курса узбекского лидера, направленного на обеспечение устойчивого роста, стабильности и процветания государства.

В ходе беседы президент Казахстана подтвердил приверженность дальнейшему углублению казахско-узбекских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам практической реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.
 

 

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