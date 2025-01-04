Токаев рассказал о роли Казахстана на мировой арене и сотрудничестве с Китаем, Россией и США

Система международных отношений находится в упадке, поэтому средние державы способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства

Рассказать друзьям

Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Средние державы, такие как Казахстан, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства, считает президент Касым-Жомарт Токаев.





Мы нигде не напрашиваемся в посредники, на международной арене ведем себя сообразно потенциалу и возможностям Казахстана, но всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем. Дело в том, что напряженность на международной арене сказывается на торговых и политических отношениях Казахстана с определенными странами, поэтому мы стремимся минимизировать негативное влияние внешних тенденций. Казахстан нацелен на выстраивание прагматичных и взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами", - сказал глава государства в интервью газете Ana tili.





Он подчеркнул, что система международных отношений находится в упадке и деградирует.





Нарастает нестабильность, множатся взаимные обвинения крупных держав. Совет Безопасности ООН, по существу, парализован. Такая нездоровая международная ситуация закономерно беспокоит многие государства, включая Казахстан, поскольку не способствует их успешному социально-экономическому развитию. Учитывая мощный запрос на формирование более справедливого мира, средние державы, на мой взгляд, способны сыграть важную роль в преодолении кризиса международного доверия и дефицита ответственного глобального лидерства. Убежден, настало то время, когда именно средние державы общими усилиями могут построить новые прочные мосты между конфликтующими геополитическими полюсами и тем самым снизить уровень международной конфронтации", - отметил Токаев.





Он также рассказал о сотрудничестве Казахстана с ведущими мировыми державами, такими как Китай, Россия, США и страны тюркского мира.





В частности президент подчеркнул, что всестороннее сотрудничество с Китаем останется важной задачей казахской дипломатии.





Эта страна прочно занимает позицию основного торгового партнера Казахстана и стала одним из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Для выполнения важной задачи удвоения объема торговли имеются все предпосылки, прежде всего политическая воля лидеров двух государств. Поэтому данная цель вполне достижима. Диалог на высшем уровне получит свое продолжение и в 2025 году. Запланировано участие председателя Си Цзиньпина в саммите "Центральная Азия - КНР". Уверен, его визит в Казахстан, а также переговоры в Китае осенью текущего года будут способствовать дальнейшему укреплению многогранного взаимодействия между двумя странами", - заявил Токаев.





Касаясь отношений с Россией, президент напомнил о недавних переговорах с Владимиром Путиным. По его словам повестка встречи была очень насыщенной.





Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России. О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией", - отметил Токаев.





Он напомнил, что наибольшее количество поездок - 33 - Владимир Путин совершил именно в Казахстан.





Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи. Все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль", - подчеркнул президент.





Он также рассказал о состоявшемся в начале декабря телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.





Могу уверенно сказать, что он положительно относится к Казахстану как важному стратегическому партнеру США. Условились поддерживать рабочие контакты на высоком политическом уровне. Трамп и его команда займутся продвижением в международную политику новых смыслов и новых подходов, которые неизбежно повлияют на ситуацию в мире", - рассказал глава государства.





По его словам, Трамп интересовался, как казахстанское руководство видит прекращение военных действий на Украине.





Эта тема не нова для меня, поскольку такой же вопрос задавали многие руководители государств и международных организаций в течение 2024 года. Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мировой державы. Подчеркнул, что Казахстан с самого начала военных действий на Украине выступает за начало переговоров для достижения мира", - рассказал Токаев.





Сотрудничество с тюркскими государствами, по мнению президента, тоже постоянно наполняется новым содержанием. За последние 10 лет торговые связи между членами ОТГ значительно укрепились. В 2024 году объем взаимного товарооборота превысил 45 миллиардов долларов.





Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации", - заявил президент.