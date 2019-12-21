Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рекомендовал вдвое сократить минимальное количество членов партии для регистрации. Об этом он сообщил сегодня на заседании Национального совета общественного доверия, передает Kazakhstan Today.

Наше общество достигло нового этапа в партийном строительстве. Я рекомендую вам уменьшить минимальное количество членов партии для регистрации в два раза - до 20 000. В общем, нам нужно постепенно менять закон о партиях и выборах", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Также глава государства отметил, что в избирательных партийных списках необходимо предусмотреть обязательную 30-процентную квоту для женщин и молодежи.

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