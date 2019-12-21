Токаев рекомендовал вдвое сократить минимальное количество членов партии для регистрации

Наше общество достигло нового этапа в партийном строительстве. Я рекомендую вам уменьшить минимальное количество членов партии для регистрации в два раза - до 20 000. В общем, нам нужно постепенно менять закон о партиях и выборах", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.
Также глава государства отметил, что в избирательных партийных списках необходимо предусмотреть обязательную 30-процентную квоту для женщин и молодежи.
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