Токаев сменил двух депутатов сената

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении новых депутатов сената парламента, передает Kazakhstan Today.

Указами главы государства назначены депутатами сената парламента Республики Казахстан Жусип Нурторе Байтелесович и Шакиров Аскар Оразалиевич", - сообщила пресс-служба Акорды.

Также указами президента прекращены полномочия депутатов сената Айтимовой Бырганым Сариевны и Бейсенбаева Аскара Асановича.

Шакиров 1956 года рождения. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском госуниверситете имени М.В. Ломоносова, очную адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук. Владеет английским и китайским языками. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Работал временным поверенным в делах Казахстана в Республике Корея, послом по особым поручениям МИД РК, замминистра иностранных дел Республики Казахстан, чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Республике Индии, заместителем министра иностранных дел РК, председателем Комитета таможенного контроля.

До настоящего назначения являлся уполномоченным по правам человека.

Нурторе Жусип до назначения работал главным редактором газеты "Айкын".

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