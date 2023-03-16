15.03.2023, 09:03 17651
Токаев совершит рабочий визит в Анкару
Фото: Depositphotos
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Анкара. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев 16 марта по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями", - говорится в сообщении.
В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.
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16.03.2023, 17:21 1731
Вы были одним из первых - Эрдоган поблагодарил Токаева за помощь Турции
Фото: Акорда
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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Анкару провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Акорда.
Приветствуя турецкого лидера, Токаев поблагодарил его за оказанное гостеприимство и организацию внеочередного саммита Организации тюркских государств.
Он еще раз выразил соболезнования народу Турции в связи с разрушительным землетрясением в стране.
Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших и всему турецкому народу. Турция всегда эффективно противостояла различным вызовам. Уверен, что благодаря вашему богатому опыту и единству страны вы преодолеете и нынешние трудности", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул важность развития взаимодействия в области чрезвычайных ситуаций и обеспечения постоянной готовности к возможным угрозам. Он отметил актуальность повестки проходящего сегодня саммита ОТГ, посвященного теме "Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".
Для государств очень важно оказывать друг другу помощь в условиях стихийных бедствий. В этот раз мы вновь убедились в этом. Когда братская страна попала в беду, тюркские народы проявили достойный пример солидарности и участия. Казахстан незамедлительно протянул руку помощи нашим турецким братьям", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также отметил, что Турция является одним из главных торговых партнеров нашей страны.
Турция входит в пятерку ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 33% и достиг 6,3 миллиарда долларов. Это результат системной работы. Казахстан имеет возможность направлять большие объемы товаров на турецкий рынок", - сказал президент.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов поддержать проекты турецких инвесторов в Казахстане.
Также в ходе встречи была отмечена важная роль Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Срединный коридор. Казахстанская сторона заявила о готовности осуществить общие инфраструктурные проекты для развития большого потенциала этого транспортно-логистического маршрута.
В свою очередь президент Турции выразил признательность лидеру Казахстана за то, что он принял приглашение посетить Анкару.
Искренне рад, что вы приехали в Турцию. В результате землетрясения погибло 49 тысяч человек. Вы были одним из первых мировых лидеров, позвонивших по телефону в этот трудный момент. Казахстанские спасатели приняли участие в оказании помощи пострадавшим гражданам. Мы почувствовали поистине братское отношение", - подчеркнул Эрдоган.
Он отметил, что в результате реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшихся в последние годы взаимных визитов, наблюдается рост товарооборота во всех отраслях. По его словам, до конца года необходимо довести товарооборот до 10 миллиардов долларов. Глава Турции также отметил, что в целях развития транспортных связей необходимо в полной мере использовать потенциал Срединного коридора.
В ходе встречи особое внимание было уделено перспективам укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Напомним, после разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля, Токаев распорядился выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. Также Казахстан отправил в Турцию две группы спасателей общим количеством 100 человек. Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 февраля казахстанцы собрали 115 тонн гуманитарной помощи. Также в фонд AFAD собрано и перечислено 32 млн тенге. Из Казахстана в Турцию отправлено 75 тонн гуманитарной помощи.
16.03.2023, 08:23 6586
Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару
Фото: Telegram/aqorda_resmi
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Анкара. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.
В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции.
Дополнено 16.03.2023, 15.20
Главу государства Касым-Жомарта Токаева встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в резиденции "Кулие", сообщает пресс-служба президента.
14.03.2023, 21:34 23051
МИД РК сделал заявление по договоренностям между Саудовской Аравией и Ираном
Казахстан высоко оценивает роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приветствует достигнутые 10 марта 2023 года в Пекине договоренности о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовская Аравия и Исламской Республикой Иран, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.
Высоко оцениваем роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов. Данные договоренности полностью соответствуют инициативе Казахстана по исламскому примирению, выдвинутой в апреле 2016 года в городе Стамбуле на XIII саммите Организации исламского сотрудничества. Уверены, что возобновление дипломатических отношений и взаимное открытие посольств между Саудовской Аравией и Ираном будут способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях", - говорится в заявлении МИД Казахстана.
Ранее Казахстан поддержал позицию Китая по мирному урегулированию украинского кризиса.
14.03.2023, 15:41 25196
Токаев принял послов России и Китая
Обсуждены предстоящий визит в Казахстан главы России Владимира Путина и запланированный визит Токаева в Китай
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо, сообщает Акорда.
В ходе беседы с послом Российской Федерации глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года.
Кроме того, были обсуждены текущее состояние и перспективы казахстанско-российского всестороннего стратегического партнерства.
Во время встречи с послом Китайской Народной Республики в Казахстане отмечена актуальность проведения саммита "Центральная Азия + Китай", который пройдет в Сиане в мае 2023 года, а также запланированного государственного визита Токаева в КНР.
Подчеркнута важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.
Глава государства также высоко оценил миротворческие усилия председателя Китая Си Цзиньпина по политическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Напомним, 10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Касым-Жомарт Токаев поздравил главу Китая с переизбранием.
С Владимиром Путиным глава Казахстана провел телефонный разговор 6 марта. В беседе главы государств обсудили график предстоящих мероприятий.
10.03.2023, 20:43 55491
В Астане состоялись казахстанско-российские политические консультации
Фото: МИД РК
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В МИД РК состоялись казахстанско-российские политические консультации с участием заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, сообщает пресс-служба министерства.
В рамках мероприятия были детально обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего казахстанско-российского сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). Главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, рассмотрели ход подготовки к предстоящим мероприятиям на высшем и высоком уровнях.
В ходе выступления Конуспаев особо отметил успешное развитие казахстанско-российских отношений, основанных на принципах союзничества, дружбы и стратегического партнерства. В свою очередь Галузин высоко оценил положительную динамику развития казахстанско-российских отношений, подчеркнул важность дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, качественного увеличения взаимной торговли и реализации совместных индустриальных проектов.
Подтверждая приверженность укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Россией, стороны подтвердили намерение продолжать тесное взаимодействие на уровне внешнеполитических ведомств двух стран с целью содействия дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
27 февраля премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление о закрытии торгового представительства Казахстана в России.
10.03.2023, 13:07 58691
Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Си Цзиньпину в связи с его переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, сообщает Акорда.
Я твердо убежден, что важные решения, принятые по итогам прошедших "двух сессий", и ваша мудрая политика станут незыблемой основой для достижения светлого будущего и процветания Китая. С большим удовлетворением хотел бы отметить, что масштабы тесных связей между Казахстаном и Китаем с каждым годом расширяются. Считаю, что все эти успехи - результат вашего личного вклада и неустанной поддержки. Особенно радует, что ваш плодотворный визит в Казахстан в сентябре прошлого года открыл путь к следующему "золотому 30-летию" нашего взаимодействия", - говорится в телеграмме.
Президент пожелал председателю Китая успехов в его добрых начинаниях и ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия.
Напомним, сегодня депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Таким образом, Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
10.03.2023, 10:29 60166
Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий срок
Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок
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Пекин. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу единогласно переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, свидетельствуют итоги голосования.
Выборы главы государства состоялись утром в пятницу на пленарном заседании путем тайного голосования. В нем приняли участие 2952 депутата, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, избранным на третий срок.
Вместе с тем Си Цзиньпин возглавил Центральный военный совет КНР.
Центральный военный совет КНР - это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
09.03.2023, 10:32 64421
Максимально поддерживать молодежь намерена партия AMANAT
Фото: AMANAT
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Петропавловск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Фариза Муканова, Тимур Бекеев и член регионального Предвыборного штаба Зауре Картова призвали молодых людей проголосовать за AMANAT.
На встрече со студентами факультета инженерии и цифровых технологий СКУ имени Манаша Козыбаева кандидаты рассказали о намерениях партии создать справедливые социальные лифты для молодежи.
Согласно нашей Предвыборной программе каждый молодой человек получит шанс освоить востребованную специальность. Мы намерены увеличивать число грантов для обучения в колледжах и вузах страны каждый год. Стипендии студентов колледжей, бакалавров, магистров и докторантов вырастут в полтора-два раза. Для поддержки молодых ученых будут выделена тысяча грантов на научные разработки", - рассказала Фариза Муканова.
В свою очередь Тимур Бекеев рассказал об инициативах партии, направленных на трудоустройство молодежи.
Мы увеличим финансирование молодежных инициатив, поддержим волонтерство, обеспечим условия для качественного досуга. В нашем регионе партия будет оказывать поддержку ежегодному трудоустройству 665 человек на летний период через трудовые отряды "Жасыл Ел". Также ежегодно минимум 2,5 тысячи молодых людей будут трудоустраиваться по проекту "Молодежная практика для выпускников". Для молодых предпринимателей предоставят на конкурсной основе льготное кредитование под 2,5% годовых", - объяснил Тимур Бекеев.
В завершение встречи кандидаты в депутаты и доверенное лицо призвали студентов принять активное участие в важном общественно-политическом событии страны и отдать голос за "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
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