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НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев совершит ряд визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ближайшие месяцы график президента насыщен важными внешнеполитическими мероприятиями. Ожидается ряд визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, участие в нескольких саммитах. Кроме того, намечены встречи с высокими зарубежными гостями, которые посетят Казахстан", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
По его словам, внешнеполитическая активность Казахстана в последние месяцы значительно выросла. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в ряде крупных мероприятий двустороннего и многостороннего характера.
С начала августа глава государства принял участие в консультативной встрече лидеров Центральной Азии в Туркменистане, саммитах ШОС и ОДКБ в Таджикистане, посетил с государственным визитом Республику Корея. Кроме того, состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию. В Душанбе состоялись личные беседы с Президентом Ирана и Премьер-министром Пакистана.
В рамках видеоконференций Касым-Жомарт Токаев выступил на неформальном саммите ОДКБ, Восточном экономическом форуме, Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
С 21 по 28 сентября глава государства принял участие сразу в четырех мероприятиях в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Общеполитических дебатах, Саммите ООН по продовольственным системам, Глобальном саммите по COVID-19, пленарном заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
В течение двух месяцев состоялись телефонные разговоры с лидерами России, Франции, Беларуси, Узбекистана, Европейского союза, Саудовской Аравии.
Столица Казахстана принимает все больше зарубежных делегаций самого высокого уровня. На приеме у президента Казахстана побывали премьер-министр России, спикеры парламентов Швейцарии, Таджикистана, Турции, Азербайджана, министр иностранных дел Северной Македонии, министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия, глава Республики Башкортостан, представители международных организаций и крупных иностранных компаний.
Всего в августе - сентябре Касым-Жомарт Токаев принял участие в 10 крупных саммитах и форумах (3 - офлайн, 7 - онлайн), совершил 2 зарубежных визита, провел 7 телефонных разговоров с иностранными лидерами, принял 12 зарубежных делегаций.
Можно сказать, что Казахстан наращивает взаимодействие на внешнеполитической арене по всем направлениям. Ширится география контактов. Текущая ситуация показывает, что международное сотрудничество сейчас востребовано даже больше, чем до пандемии коронавируса. В мире появились новые вызовы и угрозы. Непростая ситуация складывается во многих регионах, в том числе и в сопредельных с Центральной Азией странах. Экономический кризис затронул практически все континенты. Произошло снижения уровня товарооборота между многими странами, возникли сложности в транспортно-логистическом взаимодействии. Без политической воли лидеров государств вряд ли возможно возвращение к прежнему состоянию мира. Безусловно, одной из главных тем остается преодоление последствий пандемии. Политики обсуждают вопросы сотрудничества по вопросам производства и поставок вакцин против COVID-19. Свои предложения по этой актуальной проблеме президент Казахстана высказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, а также в ходе других многосторонних и двусторонних мероприятий. Все чаще в повестку дня встреч на высшем уровне входит обсуждение ситуации в мире после пандемии – новые формы политического, торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества. Так, о реализации конкретных проектов в сферах цифровизации и новых технологий речь шла в ходе переговоров с руководством Южной Кореи, России, Европейского союза. Таким образом, активизация международного сотрудничества по всем направлениям должна способствовать формированию контуров постпандемического мира, в котором откроются границы, будут восстановлены и выйдут на новый уровень политические, экономические, культурно-гуманитарные, межчеловеческие контакты", - сообщил Уали.
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Токаев и Путин подписали ряд соглашений по итогам совместного Форума
30.09.2021, 16:31 32725
Фото: РИА Новости
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали ряд соглашений по итогам XVII Форума межрегионального сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Темой этого года стало "Сотрудничество в области экологии и зелёного роста", сообщает пресс-служба российского президента
. К дискуссии были приглашены руководители ключевых министерств Казахстана и России.
На полях форума подписан пакет документов. В частности, президенты подписали соглашение между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством природных ресурсов и экологии РФ по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака, а также план совместных действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021–2026 годы.
Кроме того, акиматы Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей подписали соглашения о сотрудничестве с рядом областей России.
На встрече также заключены несколько контрактов между казахстанскими и российскими компаниями.
Токаев и Путин выступят сегодня на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран
30.09.2021, 10:28 38935
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Российской Федерации Владимир Путин сегодня примут участие на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня с участием президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина состоится XVII Форум межрегионального сотрудничества двух стран, который пройдет в онлайн-формате", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
В 13.00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24" будет организована прямая трансляция мероприятия.
Под председательством Первого Президента Казахстана прошло заседание Совета безопасности
29.09.2021, 18:09 48601
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева прошло заседание Совета безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы противодействия вызовам экстремизма и терроризма в новых реалиях региональной безопасности, сообщила пресс-служба Елбасы.
Открывая заседание, председатель Совета безопасности подчеркнул, что актуальность данной темы обострилась из-за развития событий в Афганистане.
Нурсултан Назарбаев отметил, что ситуация в Афганистане стала катализатором процесса глубоких изменений на пространстве Центральной Евразии, сформировав комплекс текущих и долгосрочных рисков и угроз, и что в этой связи требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности.
Первый Президент Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить полную готовность к противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.
Новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности. Казахстанская армия должна отвечать лучшим современным военным стандартам. В сфере военной безопасности утверждены все базовые документы, определяющие видение модернизированных Вооруженных сил, развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас главное - это обеспечить должное исполнение всех принятых нами решений", - сказал председатель Совета Безопасности.
Также была отмечена важность осуществляемых поступательных реформ в правоохранительной системе, нацеленных на повышение безопасности граждан.
Елбасы подчеркнул актуальность обеспечения безопасности национального духовного пространства, отметив, что мир и согласие в обществе являются основой устойчивого развития государства.
Председатель Совета безопасности указал на необходимость обеспечения постоянного контроля общественно-политических и социально-экономических составляющих стабильности государства.
Повышение реальных доходов граждан, создание качественных рабочих мест, развитие МСБ, обеспечение продовольственной безопасности – все это будет достигнуто при условии роста объема экономики. Поддержка здравоохранения и образования, решение насущных проблем граждан должны всегда быть в центре внимания государственных органов. Все это является слагаемыми социального благополучия и уверенности казахстанцев. Нельзя оставлять почву для ростков экстремизма и радикализма", - сказал Первый Президент Казахстана.
По итогам заседания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений, направленных на защиту национальных интересов в сфере региональной безопасности, обеспечение безопасности граждан и устойчивое развитие общества.