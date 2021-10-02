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НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев совершит ряд визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ближайшие месяцы график президента насыщен важными внешнеполитическими мероприятиями. Ожидается ряд визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, участие в нескольких саммитах. Кроме того, намечены встречи с высокими зарубежными гостями, которые посетят Казахстан", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, внешнеполитическая активность Казахстана в последние месяцы значительно выросла. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в ряде крупных мероприятий двустороннего и многостороннего характера.

С начала августа глава государства принял участие в консультативной встрече лидеров Центральной Азии в Туркменистане, саммитах ШОС и ОДКБ в Таджикистане, посетил с государственным визитом Республику Корея. Кроме того, состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию. В Душанбе состоялись личные беседы с Президентом Ирана и Премьер-министром Пакистана.

В рамках видеоконференций Касым-Жомарт Токаев выступил на неформальном саммите ОДКБ, Восточном экономическом форуме, Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

С 21 по 28 сентября глава государства принял участие сразу в четырех мероприятиях в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Общеполитических дебатах, Саммите ООН по продовольственным системам, Глобальном саммите по COVID-19, пленарном заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

В течение двух месяцев состоялись телефонные разговоры с лидерами России, Франции, Беларуси, Узбекистана, Европейского союза, Саудовской Аравии.

Столица Казахстана принимает все больше зарубежных делегаций самого высокого уровня. На приеме у президента Казахстана побывали премьер-министр России, спикеры парламентов Швейцарии, Таджикистана, Турции, Азербайджана, министр иностранных дел Северной Македонии, министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия, глава Республики Башкортостан, представители международных организаций и крупных иностранных компаний.

Всего в августе - сентябре Касым-Жомарт Токаев принял участие в 10 крупных саммитах и форумах (3 - офлайн, 7 - онлайн), совершил 2 зарубежных визита, провел 7 телефонных разговоров с иностранными лидерами, принял 12 зарубежных делегаций.

Можно сказать, что Казахстан наращивает взаимодействие на внешнеполитической арене по всем направлениям. Ширится география контактов. Текущая ситуация показывает, что международное сотрудничество сейчас востребовано даже больше, чем до пандемии коронавируса. В мире появились новые вызовы и угрозы. Непростая ситуация складывается во многих регионах, в том числе и в сопредельных с Центральной Азией странах. Экономический кризис затронул практически все континенты. Произошло снижения уровня товарооборота между многими странами, возникли сложности в транспортно-логистическом взаимодействии. Без политической воли лидеров государств вряд ли возможно возвращение к прежнему состоянию мира. Безусловно, одной из главных тем остается преодоление последствий пандемии. Политики обсуждают вопросы сотрудничества по вопросам производства и поставок вакцин против COVID-19. Свои предложения по этой актуальной проблеме президент Казахстана высказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, а также в ходе других многосторонних и двусторонних мероприятий. Все чаще в повестку дня встреч на высшем уровне входит обсуждение ситуации в мире после пандемии – новые формы политического, торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества. Так, о реализации конкретных проектов в сферах цифровизации и новых технологий речь шла в ходе переговоров с руководством Южной Кореи, России, Европейского союза. Таким образом, активизация международного сотрудничества по всем направлениям должна способствовать формированию контуров постпандемического мира, в котором откроются границы, будут восстановлены и выйдут на новый уровень политические, экономические, культурно-гуманитарные, межчеловеческие контакты", - сообщил Уали.

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