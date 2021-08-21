Токаев в ходе визита в Россию встретится с Путиным

НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - 21 августа президент РК Касым-Жомарт Токаев посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. В ходе поездки запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Главы государств обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве. Будут также рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

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