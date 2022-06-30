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Токаев встретился с президентом Туркменистана

29.06.2022, 15:59 7031
Токаев встретился с президентом Туркменистана
Фото: Акорда
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в рамках визита в Ашхабад провел встречу со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава Казахстана поблагодарил Бердымухамедова за традиционное гостеприимство, а также лично поздравил его с победой на выборах, сообщает Акорда. 
 
Токаев отметил особую значимость ашхабадского саммита и выразил уверенность, что итоги мероприятия будут способствовать укреплению уз дружбы и добрососедства прикаспийских стран и определят новые горизонты их взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Президент Туркменистана в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Ашхабад. Говоря о повестке саммита, Сердар Бердымухамедов высказал мнение, что итоги форума послужат на благо общего для нас Каспийского региона.

 

новости по теме

Создать прикаспийский продовольственный хаб предложил Токаев

29.06.2022, 18:00 5656
Создать прикаспийский продовольственный хаб предложил Токаев
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Для укрепления торгового взаимодействия стран Прикаспийского региона предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру, заявил на Каспийском саммите в Ашхабаде президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - заявил президент.


Он отметил, что в Казахстане уже началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров. Кроме того, Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции.

Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей.

И самое главное - обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", - подчеркнул глава Казахстана.





 

В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит

29.06.2022, 17:02 6436
В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - В Ашхабаде начал работу шестой Каспийский саммит, в котором примут участие главы прикаспийских государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встречу прибыли президенты Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, России - Владимир Путин, Азербайджана - Ильхам Алиев и Ирана - Сейед Эбрахим Раиси. Саммит откроет выступление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. 
 
По информации РБК, мероприятие станет первым крупным международным форумом после того, как Бердымухамедов стал президентом Туркмении. 
 

Ожидается, что на нынешнем саммите лидеры "Каспийской пятерки" подтвердят актуальность и незыблемость принципов Конвенции о правовом статусе Каспия, которая предполагает, что Каспийское море является морем всех пяти каспийских государств и только они имеют суверенные права в отношении моря и его ресурсов", - сообщает Turkmenportal

 

Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Кыран"

29.06.2022, 15:29 7401
Токаев наградил Бердымухамедова орденом "Алтын Кыран"
Фото: telegram/БОРТ№1
АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем Халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана поздравил главу верхней палаты парламента Туркменистана с днем рождения и отметил, что под его руководством страна добилась значимых успехов в социально-экономической сфере.
 
В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.
 
На встрече Токаев вручил Бердымухамедову высшую государственную награду Республики Казахстан - орден "Алтын Кыран", подчеркнув значительный вклад политика в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений. 
 
Президент выразил уверенность, что на посту председателя Халк маслахаты Бердымухамедов и в дальнейшем будет активно участвовать в развитии Туркменистана, обеспечении стабильности и безопасности в регионе.
 

Шойгу: совершенствование системы ПВО является ключевым в обороне Казахстана и России

24.06.2022, 09:07 16636
Шойгу: совершенствование системы ПВО является ключевым в обороне Казахстана и России
Фото: Минобороны РК
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Совершенствование единой региональной системы ПВО, а также военно-техническое сотрудничество являются ключевыми направлениями взаимодействия оборонных министерств РФ и Казахстана, заявил в четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вступил в силу новый договор о развитии военного сотрудничества, который определил актуальные направления взаимодействия наших министерств… Ключевые, это, конечно, совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учебы ", - сказал глава оборонного ведомства РФ.

 
Шойгу высоко оценил взаимодействие с казахстанскими коллегами, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, сообщает ТАСС.
 

Мы высоко ценим достигнутый уровень взаимодействия с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур ОДКБ, СНГ и ШОС", - сказал Шойгу.

 
По его словам, в российском военном ведомстве рассматривают Казахстан в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера России.
 

Исходя из этого выстраиваем взаимодействие в военной сфере, которое является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - добавил Шойгу.

 
Программа стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Казахстан в военной области на 2022-2024 годы, по словам главы российского военного ведомства, успешно реализуется.
 
Шойгу пригласил Жаксылыкова на Московскую конференцию по безопасности и форум "Армия", которые пройдут в 2022 году.
 

Пользуясь случаем, приглашаю в августе коллег на традиционные мероприятия - Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия-2022", - сказал Шойгу.

 
Одним из приоритетов сотрудничества глава Минобороны РФ назвал действующие на территории Казахстана российские полигоны, на которых испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники.
 

Мы с благодарностью хотели бы оценить ту работу, которую проводят наши коллеги в Казахстане, чтобы эти полигоны были работоспособны, эффективны и несли пользу в том числе и в обеспечении безопасности наших государств", - отметил он.


Напомним, в рамках заседания совета министров обороны государств - участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.
 

В МИД России прокомментировали отказ Казахстана признать ДНР и ЛНР

23.06.2022, 10:05 19841
МОСКВА. 23 ИЮНЯ - Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия уважает точку зрения Казахстана на украинский конфликт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Россия уважает точку зрения Казахстана на актуальные международные проблемы, в том числе украинский конфликт, и не собирается оказывать на него давление. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента Lenta.ru.
 

Это один из тех ярких примеров на практике, о которых мы говорим очень много... Наши подходы могут различаться, но в отличие от западных режимов, которые не терпят инакомыслия, несмотря на свою якобы приверженность демократии и плюрализму, мы уважаем наших партнеров", - прокомментировала Захарова.

 
По ее словам, Москва продолжит отстаивать национальную повестку, но будет искать точки соприкосновения с Нур-Султаном на основе взаимного уважения и выгоды.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций. 
 

Токаев назвал свои отношения с Путиным близкими

22.06.2022, 10:46 23676
ДОХА. 22 ИЮНЯ - Во время Катарского экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос о своих взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

Да, Путин по-прежнему является надежным союзником, и, как глава государства, я рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным", - ответил Токаев на вопрос о своем отношении к российскому президенту "в связи с текущими событиями", информирует rbc.ru.

 
Глава государства также подчеркнул, что Россия является надежным союзником Казахстана.
 
Кроме того, Токаев заявил, что Путин в личной беседе никак не отреагировал на его слова о том, что Казахстан не собирается признавать ЛНР и ДНР.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Петербургского международного экономического форума сформулировал позицию Казахстана по вопросу самоопределения наций.
 

Токаев: я хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами

21.06.2022, 21:16 26406
Токаев: я хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами
Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - Как сообщает Telegram-канал "БОРТ №1", в ходе специальной панельной сессии In Conversation with President Tokayev ("Разговор с президентом Токаевым") в рамках проходящего сегодня в Дохе Катарского экономического форума модератор мероприятия задал вопрос Касым-Жомарту Токаеву по поводу усилий президента США в вопросе увеличения объемов добычи нефти в рамках ОПЕК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Администрация президента Байдена требует от властей Саудовской Аравии добывать больше нефти. Работает ли политика президента США Джо Байдена в отношении ОПЕК? Слышали ли вы, что ОПЕК открыты для увеличения объемов добычи энергоресурсов? Работает ли подход Байдена?" - спросил Модератор Манус Крэнни (Bloomberg).

 

Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Я президент Казахстана и хочу иметь дружественные и предсказуемые отношения с Соединенными Штатами", - ответил Касым-Жомарт Токаев.

 

Токаев на встрече с премьером Грузии: мы готовы к самой тесной кооперации

21.06.2022, 17:42 26556
Токаев на встрече с премьером Грузии: мы готовы к самой тесной кооперации
Фото: Акорда
ДОХА. 21 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев на полях Катарского экономического форума встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, сообщает Акорда.
 

В частности, это расширение объемов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции. Грузия в свою очередь располагает большими резервами в плане увеличения поставок в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении", - сказал Токаев.

 
Он отметил важность совместной работы в транспортно-логистической сфере, в частности в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.
 
В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества. 
 
Премьер-министр Грузии планирует посетить Казахстан в конце следующего месяца.
 

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