Токаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии

Фото: Акорда

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас, сообщила пресс-служба Акорды.





В ходе беседы были обсуждены перспективы всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.





Особое внимание уделено расширению торгово-экономического партнерства в приоритетных областях, таких как энергетика, промышленность, цифровизация, а также реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на развитие Транскаспийского транспортного коридора.





Как подчеркнула Кая Каллас, то, что Казахстан первым из стран региона подписал соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений. Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской комиссией и Казахстаном.





Глава государства подчеркнул, что в Казахстане воспринимают данную новость очень позитивно, поскольку этот шаг открывает широкие возможности для укрепления межличностных контактов и деловых связей с европейскими государствами.





Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.





Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность проявления сдержанности и ответственности в оценке происходящих в мире сложных событий с учетом нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, Казахстан неизменно придерживается позиции поиска решений всех острых международных проблем и конфликтов путем дипломатических переговоров.





На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в формате "Центральная Азия - ЕС".