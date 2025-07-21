Токаев выразил соболезнования главе Вьетнама в связи с жертвами тайфуна

Фото: МИД РК

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Тяньцзинь. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД РК.





В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам углубления внешнеполитической координации государств - членов ШОС в условиях текущей международной обстановки, а также обсужден ход подготовки к предстоящему саммиту глав государств - членов ШОС, который состоится в сентябре текущего года в Тяньцзине.





В своем выступлении глава МИД Казахстана выразил твердую уверенность в потенциале организации по формированию взаимовыгодного партнерства во благо устойчивого развития и превращения пространства ШОС в регион мира и процветания.





Убежден, ШОС будет и дальше укреплять свой международный авторитет и эффективность в качестве многостороннего института с уникальной моделью равноправного сотрудничества, основанного на принципах "шанхайского духа", - заявил Нуртлеу.





Министр иностранных дел Казахстана выразил поддержку системному подходу Китая к реализации договоренностей, достигнутых по итогам Астанинского саммита ШОС в июле 2024 года. Он отметил важность продолжения последовательной работы по дальнейшему институциональному развитию и совершенствованию деятельности организации.





В рамках визита состоялась коллективная встреча глав внешнеполитических ведомств государств - членов ШОС с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.





В ходе встречи была подчеркнута приверженность развитию диалога и укреплению практического взаимодействия в духе доверия, равноправия и взаимного уважения. Участники подтвердили нацеленность на углубление многостороннего партнерства в интересах обеспечения региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.