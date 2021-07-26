Токаев выразил соболезнования президенту Индии

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о гибели людей и серьезных разрушениях, вызванных наводнениями и оползнями в штате Махараштра.

От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и выражаю надежду на полное и скорейшее выздоровление пострадавших. Пусть Ваши соотечественники, пропавшие без вести, благополучно вернутся в свои семьи. В это трудное время мы солидарны с народом Индии", - говорится в телеграмме.

За последние 48 часов 136 человек стали жертвами оползня, вызванного проливными дождями в штате Махараштра на западе Индии. Более 4 тысяч человек эвакуированы, около 2 тысяч размещены во временных лагерях. 55 местных жителей пропали без вести, 70 получили травмы. Несколько человек все еще находятся под завалами, ведутся поисковые работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства