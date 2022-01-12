Токаев заявил о грядущих политических реформах

Фото: akorda.kz
Как заявил глава государства, назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации.
В своем очередном послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами", - сказал президент РК.
Как отметил Токаев, государство должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций, а также гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.
В свою очередь бизнес и граждане должны быть ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений, также сказал он.
В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований. Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия", - сообщил Токаев.
Он также напомнил, что в политической сфере уже сделано немало.
Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более десяти законов. И в этом плане я благодарен депутатам мажилиса и сената за очень оперативную и качественную работу", - отметил глава государства.
В частности:
- заработало новое законодательство "О митингах"
- снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в парламент
- расширено представительство женщин и молодежи в мажилисе и маслихатах
- введен институт парламентской оппозиции
- в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех"
- впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов
- серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека. В частности, были декриминализированы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса РК
Кроме того, по словам президента, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу в Международном пакте о гражданских и политических правах.
Подписаны указы о дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека, направленных на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека, полностью отменена смертная казнь", - напомнил Токаев.