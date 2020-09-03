Торговая палата США объявила о запуске Казахстанско-американского делового совета

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Торговая палата США официально объявила о запуске Казахстанско-американского делового совета (USKZBC), передает Kazakhstan Today.

Миссией Делового совета является дальнейшее углубление экономических связей между двумя странами через расширенную платформу Торговой палаты США. Функции председателя Совета берет на себя компания Chevron, являющаяся крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Секретариат Совета будет располагаться в профильном территориальном Департаменте Торговой палаты США под общим руководством старшего вице-президента Хуш Чокси, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

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