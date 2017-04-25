Трамп выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений

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Трамп выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений25.04.2017
Политика  10:59

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - 24 апреля 2017 года посол Казахстана в Соединенных Штатах Америки Ержан Казыханов вручил верительные грамоты президенту Дональду Трампу, сообщила пресс-служба МИД РК.

В ходе состоявшейся в Белом доме беседы Казыханов передал президенту США слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Посол отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами продолжает укрепляться по всем ключевым направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, правовой и культурно-гуманитарной сферах, передает Kazakhstan Today.

В свою очередь, Трамп высоко оценил достигнутые Казахстаном успехи за годы независимости, а также вклад нашей страны в обеспечение международной и региональной безопасности. Президент США выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений и высказал поддержку предстоящей Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане.
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