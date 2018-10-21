Трамп заявил о намерении разорвать договор ДРСМД

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Трамп заявил о намерении разорвать договор ДРСМД21.10.2018
Политика  07:05

Вашингтон. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп заявил о намерении разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает Bloomberg.

"Мы никому не позволим нарушать условия этого соглашения", - сказал Д. Трамп, заявив, что намерен выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган на встрече со своими сторонниками в штате Невада Трамп.

Заявление Трампа прозвучало накануне предстоящего визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву, где он намерен встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В 2017 году президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в желании ликвидировать договор ДРСМД. Он заявил, что Вашингтон использует для тестирования своих систем ПВО ракеты, которые сходны с запрещенными по этому соглашению, напоминает РБК.
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