ЦИК завершила аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - 4 января 2021 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств на очередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан, назначенные на 10 января 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова, за период с 29 декабря 2020 года по 4 января 2021 года в Центральную избирательную комиссию от Министерства иностранных дел на аккредитацию дополнительно представлены кандидатуры 24 наблюдателей от 4 международных организаций и 7 иностранных государств.

В этой связи в рамках заседания Центризбиркомом было принято постановление об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств.

Подводя итоги заседания, председатель Центризбиркома Берик Имашев отметил, что вопрос об аккредитации наблюдателей международных организаций и иностранных государств рассматривался на 7 заседаниях Центризбиркома.

В соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК", аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций завершилась в 18.00 по местному времени за пять дней до дня голосования.

Таким образом, по итогам аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций всего на очередные выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов Республики Казахстан аккредитовано 398 наблюдателя, из них:

- от 10 международных организаций - 322 наблюдателя (Межпарламентская ассамблея СНГ - 48; Исполнительный комитет СНГ - 179; Организация исламского сотрудничества - 4; Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - 42; Парламентская ассамблея ОБСЕ - 9; Шанхайская организация сотрудничества - 15; Совет сотрудничества тюркоязычных государств - 7; Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности - 7; Парламентская ассамблея тюркоязычных стран - 9; представительство ЕС в Казахстане - 2);

- от 31 иностранного государства - 76 (Иордания, Кыргызстан, Мальдивы, Молдова, Турция, Азербайджан, Армения, Индонезия, Узбекистан, Россия, Румыния, Индия, Филиппины, Венгрия, Испания, Норвегия, Франция, Швейцария, Польша, Чехия, Италия, Эстония, Украина, Германия, Бельгия, Палестина, Великобритания, Монголия, Швеция, Канада, Финляндия).

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