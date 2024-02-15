14.02.2024, 15:26 11761
Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" пройдут в Казахстане
Учения состоятся в сентябре-октябре текущего года
Фото: Акорда
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Договора о коллективной безопасности в 2024 году проведет несколько мероприятий совместной подготовки в Казахстане, а также в Кыргызстане и Таджикистане, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
На территории Республики Казахстан спланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", - цитирует главу штаба ТАСС.
По его словам, организация продолжит привлекать представителей оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности на территории Кыргызстана командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специального учения силами и средствами разведки "Поиск-2024", специального учения силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сообщил он.
В Таджикистане также пройдут учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2024".
Напомним, с января 2024 года Казахстан председательствует в ОДКБ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре 2023 года заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.
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15.02.2024, 08:39 1671
Президент РК высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций
Фото: Акорда
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед членами Консультативного совета Государства Катар высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент полагает, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане.
Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа", - отметил глава государства.
Токаев заявил о необходимости признать, что геополитические конфликты и разногласия, терроризм, чрезвычайная климатическая ситуация доминируют в международной повестке дня и подрывают глобальную архитектуру безопасности. По его словам, суть угрозы исходит от одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в уставе Организации Объединенных Наций.
Диалог - единственный способ создать благоприятную среду для достижения согласия по новым принципам и нормам. Поэтому я твердо убежден, что все конфликты должны решаться на основе Устава ООН и общепризнанного международного права. Мы не добьемся успеха в решении этих проблем без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Поскольку Совет Безопасности, похоже, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным. В этом контексте Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в Совете были представлены голоса средних держав и развивающихся стран. Входящие в их число Казахстан и Катар могут играть более значительную роль в обеспечении глобального мира и безопасности", - сказал президент.
Он высоко оценил миротворческую роль Катара и его посреднические усилия в многочисленных конфликтах по всему миру, в том числе в Палестине.
Насилие ведет только к насилию и неизбежно приводит к трагическим последствиям для Ближнего Востока и остального мира. Поэтому для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. Нам нужны сконцентрированные усилия всех заинтересованных сторон, включая региональных партнеров и мировых лидеров, чтобы перевести ситуацию в мирное русло и найти решение на основе сосуществования двух государств. Я вновь приветствую неустанные усилия Катара и его активную дипломатию, направленную на урегулирование этого кризиса и продвижение мирного процесса, который положит конец ненависти, насилию, потерям и горю", - подчеркнул Токаев.
Напомним, в конце прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что власти Казахстана приняли решение исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций.
14.02.2024, 08:22 16786
Токаев прибыл с государственным визитом в Катар
Фото: Акорда
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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев вчера прибыл с государственным визитом в Государство Катар, сообщает пресс-служба Акорды.
В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. У трапа самолета была выстроена рота почетного караула.
После завершения церемонии главы государств коротко обменялись мнениями в зале почетных гостей аэропорта.
14 февраля Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани.
По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
Президент также примет участие в казахстанско-катарском инвестиционном круглом столе и проведет встречи с капитанами катарского бизнеса.
12.02.2024, 20:30 35206
Президент Казахстана поздравил нового президента Финляндии
Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Стубба с избранием на пост
Фото: Акорда
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес президента Финляндии Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах, сообщает пресс-служба Акорды.
Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом вашей перспективной программы, а также признанием вашего богатого политического опыта. Убежден, что под вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами и финским правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран", - говорится в телеграмме.
10.02.2024, 11:00 53801
Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Президент отметил, что особое значение придает выведению конструктивного партнерства двух стран на новый уровень
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в которой от имени казахстанцев и от себя лично поздравил китайский народ с праздником Чуньцзе, сообщает Акорда.
Убежден, что год Дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного "золотого 30-летия" сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что праздник Весны (Новый год по китайскому лунному календарю) внесен в список праздников ООН. Соответствующую резолюцию приняли на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
06.02.2024, 17:00 88181
Что думают политологи о новом премьер-министре Казахстана
Эксперты отмечают, что назначение Бектенова стало неожиданным, вместе с тем подчеркивают доверие президента к нему
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские политологи поделились мнением о новом премьер-министре Казахстана Олжасе Бектенове и сделали прогнозы о его работе на новом посту.
По мнению политолога Айдара Амребаева, назначение Олжаса Бектенова может повысить авторитет правительства.
По его словам, в Казахстане правительство и депутаты мажилиса работают в режиме открытого наблюдения граждан: депутаты избираются, а законопроекты принимаются фактически в режиме онлайн. То же самое касается и правительства - министры всегда находятся в поле зрения журналистов, часто выступают в СМИ и рассказывают о своей работе.
В этом плане администрация президента - это как бы внутренний доверенный орган президента страны. Поэтому думаю, что Олжас Бектенов заслуживает доверия президента", - цитирует политолога "Sputnik Казахстан".
Он добавил, что в своей работе Бектенов включен в самые важные процедуры принятия решений на государственном уровне.
Данияр Ашимбаев отметил, что кандидатура Олжаса Бектенова неожиданная.
Критерии, по которым он приходит в правительство, отчасти те же, что и при назначении на пост главы АП. Президенту нужен сильный и решительный организатор, не замешанный в скандалах, который сможет как своего рода внешний менеджер оптимизировать работу системы и нацелить ее на конкретные результаты", - отметил политолог в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что новый премьер имеет опыт работы в центральных и региональных органах власти.
Считается жестким и принципиальным руководителем, лояльным главе государства. Наработал хорошую практику в вопросах борьбы с коррупцией, возврата незаконно выведенных активов, контроля исполнения поручений президента", - добавил Ашимбаев.
Политолог Айдар Амребаев отмечает, что Бектенов показал себя в работе по борьбе с коррупцией, будучи руководителем Антикоррупционной службы.
Сейчас антикоррупционное направление, связанное с возвратом похищенных средств из-за рубежа, поиском коррупционеров и наказанием, становится актуальной проблемой для общества", - отметил эксперт.
В обществе, добавил он, есть такой запрос.
Справедливый Казахстан должен начинаться с эффективной борьбы с коррупцией. И поскольку это один из ключевых и чувствительных вопросов для общества, то назначение Бектенова является вполне логичным и обоснованным", - цитирует Амребаеава "Sputnik Казахстан".
Он добавил, что тем более он прошел школу администрации президента, а это серьезная школа политической квалификации.
По мнению директора центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрея Чеботарева, предложение партией Amanat кандидатуры руководителя администрации президента РК Олжаса Бектенова на пост премьер-министра является "довольно интересным".
Во-первых, по возрасту он гораздо моложе каждого из своих предшественников на этом посту. Но, видимо, в текущих условиях развития Казахстана нужен сравнительно свежий взгляд на многие вопросы и пути их решения. Во-вторых, впервые правительство Казахстана может возглавить представитель силового блока (...) Олжас Бектенов пребывает на госслужбе с 2002 года непрерывно. При этом более 10 лет в общей сложности он работал в антикоррупционных органах, дойдя до позиции председателя Агентства по противодействию коррупции", - отметил эксперт на своей странице в соцсетях.
Он подчеркнул, что одно назначение Бектенова в феврале 2022 года председателем Антикора свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны главы государства.
Чеботарев предположил, что с учетом своего опыта новый премьер сосредоточится на организационно-контрольных вопросах, противодействии коррупции в госаппарате, возвращении под контроль государства незаконно приобретенных активов и взаимодействии с представителями крупного бизнеса по поводу соблюдения ими новых "правил игры". В связи с этим управление экономикой и социальной сферой будет максимально возложено на курирующих вице-премьеров.
02.02.2024, 21:32 139696
Зеленский позвонил Токаеву
Президент Украины поблагодарил за гуманитарную помощь
Фото: Акорда
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Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе разговора Владимир Зеленский выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за предоставление гуманитарной помощи по линии казахстанских общественных организаций народу Украины, а также подробно проинформировал об итогах недавней встречи представителей более 80 государств по "формуле мира" в Давосе и подготовке к очередному глобальному саммиту в Швейцарии.
Лидеры Казахстана и Украины также обсудили вопросы развития двусторонних гуманитарных и торгово-экономических связей.
02.02.2024, 15:30 145671
В Алматы проходит заседание Евразийского межправсовета
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран - участниц Евразийского экономического союза, передает корреспондент агентства.
Заседания ЕМПС по традиции проходит в узком и расширенном составах. Его повестка охватывает широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества, технического регулирования, интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие актуальные темы.
В мероприятии принимают участие главы правительств Казахстана, Армении, Беларуси, России и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. На мероприятие также приглашены представители государств-наблюдателей при ЕАЭС, генеральный секретарь СНГ и председатель правления Евразийского банка развития.
Отметим, заседание проходит без участия премьер-министра Кыргызстана. Акылбек Жапаров досрочно покинул мероприятие и вылетел в Бишкек из-за ЧП на ТЭЦ.
01.02.2024, 20:57 157471
Главы правительств Казахстана и России провели переговоры в Алматы
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Алматы. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялась встреча премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и председателя правительства России Михаила Мишустина. Переговоры прошли в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства и образования.
Алихан Смаилов подчеркнул, что благодаря политической воле глав двух государств отношения РК и РФ развиваются поступательно на принципах взаимного уважения.
Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который только за 11 месяцев прошлого года составил $24 млрд", - сказал он.
Михаил Мишустин поблагодарил за традиционное гостеприимство и отметил, что Россия придает приоритетное значение вопросам укрепления взаимовыгодных отношений с Казахстаном.
Мы совместно реализуем крупные инвестиционные проекты в промышленности, автомобилестроении, энергетике, нефтехимии, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и во многих других областях. Предлагаем ускорить построение новых производственных цепочек. Хорошую основу для этого создает взаимная дополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов России и Казахстана", - сказал председатель правительства РФ.
Напомним, 1 февраля в Алматы в рамках Digital Almaty 2024 открылся цифровой форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организованный Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?