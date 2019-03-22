Управляющим делами президента Казахстана назначен Баттаков

Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Баттакова управляющим делами президента, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Назначить Баттакова Ерлана Еркиновича управляющим делами президента Республики Казахстан, освободив от временного исполнения обязанностей Управляющего делами президента Республики Казахстан", - говорится в указе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства