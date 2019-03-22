Управляющим делами президента Казахстана назначен Баттаков

"От всего коллектива Центральной больницы Осакаровского района выражаем слова искренней благодарности Нурсултану Абишевичу за все: за стабильность, за благосостояние, за уверенность в завтрашнем дне! Для нас он всегда остается дальновидным, мудрым предводителем нашего народа".