Узбекистан ратифицировал договоры с Кыргызстаном о границе и водохранилище

Определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы

Ташкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду, 30 ноября, подписал законы о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду, 30 ноября, подписал законы о ратификации договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках государственной границы и соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, сообщает пресс-служба президент РУ.





Договор между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяженностью 302,29 км, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской государственной границы.





Узбекистану переходят 4957 га территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 га для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 га пастбищных земель.





Кыргызстану также переходят 12 849 га на участке Говасай в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасай и не допускать технического загрязнения воды.





Была достигнута договоренность о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником Чашма в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.





До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.





Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана совместная комиссия по совместному управлению водными ресурсами Андижанского водохранилища и утверждено положение о ее деятельности.





Определены уполномоченные государственные органы Узбекистана и Кыргызстана, ответственные за реализацию соглашения, а также определен порядок их взаимодействия.





В соглашении отражены взаимные обязательства сторон соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.





Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 м по горизонтали, обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Кыргызстана (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Кыргызская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.





Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища.





Кроме того, создается правовая основа для совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Появится возможность непрерывно снабжать водой около 8 тысяч фермерских хозяйств, что позволит выращивать 2,5 млн тонн сельхозпродукции и экспортировать продукцию на 500 млн долларов.