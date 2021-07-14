В Акмолинской области открылась выставка к 175-летию Жамбыла Жабаева

КОКШЕТАУ. 13 ИЮЛЯ - В рамках дорожной карты "Кокшетау - культурная столица Казахстана" в Акмолинском областном музее Малика Габдуллина открылась передвижная выставка "Алты алаштын Жамбылы", посвященная 30-летию Независимости Казахстана и 175-летию Жамбыла Жабаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выставка организована областным музеем Малика Габдуллина совместно с литературно-мемориальным музеем Жамбыла Жабаева Алматинского областного историко-краеведческого музей имени Мухамеджана Тынышпаева, сообщает управление внутренней политики.

Как отметили организаторы выставки, основной целью проведения мероприятия является пропаганда жизни и творчества выдающегося казахского поэта, акына, мастера устного народного творчества Жамбыла Жабаева, популяризация среди подрастающего поколения богатого духовного наследия Жамбыла Жабаева и фольклориста, академика, Героя Советского Союза Малика Габдуллина.

На выставке представлены более 50 экспонатов, среди которых личные вещи Жамбыла Жабаева, шапаны, домбра, книги, картины и портреты с его изображением.

В числе гостей и участников мероприятия - внучка поэта, заведующая литературно-мемориальным музеем Жамбыла Жабаева Салтанат Жамбылова и правнучка, главный хранитель фонда музея Карлыгаш Тезекбай.

С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

В 2021 году Кокшетау объявлен культурной столицей Казахстана. В течение года учреждения культуры и искусства со всей страны будут приезжать в Кокшетау, пропагандировать свои достижения, организовывать выставки, концерты, показывать спектакли на театральных подмостках. Продолжая этот культурный процесс, сегодня в областном центре открылась передвижная выставка "Алты алаштын Жамбылы", посвященная 30-летию Независимости страны и 175-летию великого казахского поэта Жамбыла Жабаева. Выражаю огромную благодарность работникам культуры Алматинской области, коллективу литературно-мемориального музея Жамбыла Жабаева за организацию выставки", - отметила Айгуль Сабитова.

Выставка будет бесплатной и открытой для жителей и гостей Кокшетау в течение нескольких дней.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства