В Акмолинской области прошел IV республиканский форум отцов

Кокшетау. 13 сентября. Kazakhstan Today - Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан совместно с акиматом Акмолинской области и общественным объединением "Союз отцов" провела IV Республиканский форум отцов в одном из красивейших мест Казахстана - Бурабае, передает Kazakhstan Today.

Участников Форума - это депутаты парламента Республики Казахстан, члены Национальной комиссии, представители центральных и местных исполнительных органов, общественные деятели, НПО, а также делегаты со всех регионов страны - образцовые отцы, приветствовала заместитель акима области Айна Мусралимова, сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области.

В нашей стране глава семьи во все времена был оплотом благополучия и стабильности, олицетворял собой уверенность в завтрашнем дне. И сегодня общество как никогда нуждается в ярких примерах мужественности и отцовской силы и заботы. Именно от отцов передаются детям такие качества мужской модели поведения, как целеустремленность, решительность и ответственность", - отметила Айна Мусралимова, открывая работу форума.

Модератор форума, депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Бакытбек Смагул подчеркнул, что сегодня вопрос фокусирования внимания общества к укреплению роли главы семьи в формировании у детей патриотизма, духовно-нравственных ценностей должен стать приоритетом работы государственных органов и общественных объединений.

Данный месседж был озвучен и другими спикерами - советником президента РК Максатом Скаковым, вице-министром информации и общественного развития РК Данияром Есиным, членом Центрального комитета Союза отцов России, председателем Союза отцов Тверской области Владимиром Анисимовым, председателем общественного объединения "Союз отцов" Бериком Ракушевым в ходе пленарной части. Выступающие акцентировали внимание на необходимости повышения роли института отцовства в духовной модернизации общества.

Кроме того, состоялся диалог в формате TEDx с участием казахстанских экспертов.

В ходе мероприятия медалью Союза ветеранов "Бауржан Момышулынын "Батыр Шапагаты" награжден Жетписбай Жуматаев - отец первого председателя общественного объединения "Союз отцов" Куаныша Жуматаева.

Своим мнением поделился участник форума из Жамбылской области Марат Оспанов, отметивший особую роль отцов в воспитании детей: "В 2016 году создал семью по форме детского дома семейного типа. На сегодня на попечении у нас есть и дети-сироты, семья состоит из 10 человек, дети разных национальностей. Как многодетный отец я четко понимаю роль "Союза отцов", при этом считаю, что воспитанием детей должна заниматься не только женщина".

По итогам форума выработан комплекс рекомендаций по решению существующих проблем в сфере семейного воспитания, укреплению института семьи, повышению статуса мужчин и отцов, престижа отцовства в контексте реализации послания президента страны и основных задач Концепции семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

Завершая мероприятие, образцовым отцам вручили благодарственные письма от Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан.

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