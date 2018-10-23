В Алматы презентовали новый офис ООН

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - В Алматы состоялась презентация дома для Организации Объединенных Наций, передает Kazakhstan Today.

Открытие офиса, отвечающего высоким международным стандартам и требованиям безопасности, посетили представители дипломатического корпуса и 14 региональных офисов ООН, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Как отметил глава города Бауыржан Байбек, Алматы привержен целям устойчивого развития. В рамках концепции "Город для людей" модернизируются общественные пространства, в том числе создаются условия для людей с ограниченными возможностями. Также, совместно с Программой развития ООН успешно реализуется проект "Устойчивый транспорт".

"В Алматы функционируют 29 консульств и торговых представительств, расположены офисы более 60 крупных транснациональных организаций. Казахстан - миролюбивая и безопасная страна. Благодаря институциональным реформам главы государства обеспечен устойчивый экономический рост. Мы ведем системную работу, чтобы сделать город региональным хабом для международных организаций. Учитывая, что сегодня проходит "Саммит мэров", посвященный 40-летнему юбилею подписания Алматинской декларации ВОЗ, уверен, что презентация нового дома ООН войдет золотой строкой в историю нашего общего сотрудничества", - сказал Бауыржан Байбек.

В свою очередь региональный директор для стран Европы и Центральной Азии ЮНИСЕФ Афшан Хан отметила, что новый офис в Алматы позволит региональным представительствам продолжать плодотворную работу и внести вклад в развитие Казахстана, так же как Казахстан вкладывает в развитие ООН.

"От имени генерального секретаря ООН хочу поблагодарить Казахстан, Министерство иностранных дел и администрацию города, в частности, за создание таких условий и приверженность целям устойчивого развития во всем регионе. Этот новый офис создает новые возможности для взаимодействия не только с международными организациями, но и с талантливой молодежью страны", - подчеркнула Афшан Хан.

Дом ООН расположился в деловом районе города в шаговой доступности от Ботанического сада, выставочного центра "Атакент" и основных транспортных магистралей. Ожидается, что представительства ООН начнут переезжать в новый офис в конце текущего года.

Просмотров: 377