В Алматы проходит заседание Евразийского межправительственного совета

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы проходит очередное заседание Евразийского межправительственного совета (орган Евразийского экономического союза на уровне глав правительств государств - членов ЕАЭС), передает корреспондент агентства.

В мероприятии принимают участие премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазыев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. От армянской стороны в заседании ЕМПС принимает участие исполняющий обязанности вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян.

Заседание ЕМПС совмещено с проведением Международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0: Евразийская инновационная экосистема".

Согласно статье 15 Договора о ЕАЭС заседания Межправительственного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (на уровне глав правительств) в Ашгабате 21 ноября 2014 года, заседания ЕМПС проводятся ежеквартально. В 2018 году заседания ЕМПС были проведены 2 февраля 2018 года в Алматы, 26-27 июля 2018 года в Санкт-Петербурге, 27 ноября 2018 года в Минске.

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