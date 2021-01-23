В Алматы снижается уровень коррупции

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров совместно с первым заместителем руководителя департамента по противодействию коррупции Данияром Таумуратом провел совещание по вопросам деятельности проектного офиса "Алматы - адалдык аланы". Главная цель проекта - сокращение уровня коррупционных правонарушений, формирование всеобщего неприятия коррупции, активное культивирование нравственных принципов, передает Kazakhstan Today.

Территориальные филиалы проектного офиса открыты во всех районах Алматы. Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам формирования и укрепления антикоррупционной культуры в обществе заключено с 34 участниками, в числе которых государственные органы и общественные организации, сообщается в распространенном по итогам совещания пресс-релизе.

Как отметил руководитель проектного офиса Александр Братенков, по результатам социологического исследования Transparency Kazakhstan, состояние и уровень восприятия коррупции в Алматы значительно снижается. В целом отмечена позитивная динамика снижения уровня коррупционных правонарушений, повышения антикоррупционной активности населения, которые, в том числе, стали следствием новых подходов в организации и проведении антикоррупционной работы.

Тенденция на открытость в городе прослеживается. Алматы вышел из "красной зоны" по уровню коррупции. Высокая оценка антикоррупционной деятельности означает, что проект "Алматы - адалдык аланы" имеет хороший потенциал. Работа в Алматы проходит в правильном направлении", - рассказал Братенков.

Кроме того, с учетом пандемии проектным офисом "Алматы - адалдык аланы" совместно с представителями мониторинговой группы Департамента по противодействию коррупции, а также с привлечением гражданских активистов проведены проверки по соблюдению карантинных мер в аптеках, мониторинг медицинских учреждений на предмет соблюдения карантинных мер, а также организациях дистанционного обучения.

Ержан Бабакумаров поблагодарил Александра Братенкова за внесенный вклад в реализацию совместных проектов, вручил благодарственное письмо от имени председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева и пожелал успехов на новом месте.

Также участникам совещания был представлен новый руководитель "Алматы - адалдык аланы" - Айнур Сабитова, руководитель волонтерского движения "Акселератор добра: Ізгілік елшісі", член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан.

В заключение куратор проекта Ержан Бабакумаров обозначил задачи для проектного офиса на 2021 год, а также дал ряд конкретных поручений руководству городских управлений и акиматам районов.

Отметим, среди ключевых проектов "Алматы - адалдык аланы":

- Е-КСК - из 836 КСК в Алматы - 694 (83%) работают в электронно-цифровом формате. Прорабатывается новая система взаимодействия в связи с трансформацией в ОСИ;

- "Адал жол" - безбарьерное самообслуживание пассажиров алматинского метрополитена на станциях "Алмалы" и "Абай" - за 1,5 года уровень нарушений требований по проезду составил около 0,04%;

- "Адал бол" - новый цифровой подход к реализации товаров в супермаркетах без участия продавца - за 1,5 года поступило около 36 тыс. положительных отзывов от покупателей;

- "Акселератор Добра: Izgilik elshisi" - 1,9 тыс. волонтеров Алматы оказали различные виды социальной поддержки населению;

- "Антикоррупционная пропаганда: новый стиль" - за 1,5 года проведено 69 встреч в трудовых и учебных коллективах с прямым охватом 2560 человек по правовой грамотности и своевременному информированию о потенциальных коррупционных рисках и угрозах в бытовой сфере;

- "Интерактивная карта открытых бюджетов" по бюджетному финансированию различных объектов в городе Алматы - организации города Алматы разместили свои бюджеты в открытом доступе на портале publicbudget.kz на сумму 857,7 млрд тенге.

Для справки: в Алматы активно ведется консультативно-разъяснительная работа, функционирует горячая линия: 8 708 983 1424, 8 727 983 1424.

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