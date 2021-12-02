В Алматы открыт Дом дружбы

АЛМАТЫ. 1 ДЕКАБРЯ - Сегодня, в День Первого Президента Казахстана, в торжественной обстановке открыли городской Дом дружбы Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Дом дружбы, расположенный по улице Жарокова, имеет огромное значение для всех представителей этнокультурных объединений Алматы. Елбасы Нурсултан Назарбаев стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана. Первый Президент подчеркивал, что приобщенность к национальной истории формирует чувство единства своих истоков у всех казахстанцев, сообщили в пресс-службе акима Алматы.





В акимате отметили, что Алматы - уникальный город по этническому и культурному многообразию. Поэтому открытый по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева городской Дом дружбы станет площадкой для межэтнического диалога, взаимодействия и сотрудничества с общественными организациями. Теперь 36 этнокультурных объединений будут находиться под одним шаныраком.





В просторном здании созданы все условия для сохранения традиций, языков, культуры. Предусмотрено 24 кабинета, конференц-зал, языковой класс, танцевальный зал, кабинеты медиации и Совета общественного согласия, а также общественная приемная.





Председатель Совета общественного согласия АНК города Алматы Ахметжан Шардинов сообщил, что этнокультурные центры под общим шаныраком будут и дальше работать над сохранением межэтнического согласия в мегаполисе.





Дом дружбы - это знаковый символ, воплощающий гармонию и прочный мир, установленный в нашем обществе. Поэтому его открытие должно стать еще одним фактором, способствующим сохранению мира и согласия в нашем городе. Мир между представителями всех национальностей, проживающих в Казахстане, есть основа стабильного экономического роста, социального и культурного прогресса", - сказал Шардинов.





В свою очередь, руководитель Казахстанского русского культурного центра, заместитель председателя АНК города Алматы Всеволод Лукашев считает, что новый городской Дом дружбы станет для всех общин ориентиром по дальнейшей работе в сфере межэтнических отношений.





Открытие городского Дома дружбы способствует также укреплению казахстанской идентичности и общенационального единства, решению общих задач по сохранению традиций, языков, культур этнических групп Казахстана, формированию межэтнической толерантности и общественного согласия, а также интеграции усилий этнокультурных объединений в достижении целей и задач Ассамблеи", - сказал он.



