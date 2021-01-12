В АНК проходят выборы депутатов мажилиса

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - 11 января в Нур-Султане во Дворце мира и согласия проходит XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Согласно статье 93-1 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан" на сессии прошло голосование за выдвинутых Советом АНК кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей.

В голосовании приняли участие Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и члены АНК.

В работе сессии участвовали делегации членов АНК из всех регионов страны из числа республиканских и региональных этнокультурных объединений, общественных деятелей, научной и творческой интеллигенции, а также аккредитованные в РК международные наблюдатели и СМИ.

Выступая на сессии АНК, Жансеит Туймебаев отметил, что "Казахстан выработал собственные уникальные механизмы представительства интересов и обеспечения прав представителей этнических групп в основе которых - Ассамблея народа Казахстана. Институт парламентского представительства Ассамблеи стал дальнейшим шагом по развитию института Ассамблеи и его создание полностью укладывается в предусмотренные международными стандартами меры по обеспечению прав этносов".

В завершение XXVIII сессии АНК городская избирательная комиссия Нур-Султана огласила результаты голосования.

Итоги выборов депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, будут подведены Центральной избирательной комиссией, сообщили в АНК.

Как сообщалось ранее, в соответствие с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законом РК "Об Ассамблее народа Казахстана" 11 декабря 2020 года Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты 9 кандидатов в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана:

1. Абдрахманов Сауытбек Абдрахманович - депутат мажилиса парламента РК VI созыва от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК.

2. Амирханян Аветик Рубенович - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного общественного объединения "Масис", член АНК.

3. Буларов Ильяс Юсупович - аким Сортобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области.

4. Дементьева Наталья Григорьевна - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования города Кокшетау.

5. Ли Юрий Виссарионович - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана", член Ассоциации предпринимателей АНК.

6. Набиев Вакиль Гусейнович - вице-президент республиканского общественного объединения "Ассоциация "Барбанг" курдов", член АНК.

7. Осин Шамиль Абзалетдинович - руководитель фермерского хозяйства "Шыгыс", член АНК.

8. Тохтасунов Владимир Имтахунович - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз".

9. Хамедов Абилфас Муслимович - председатель республиканского общественного объединения "Ассоциация азербайджанцев", член АНК.

Сессия Ассамблеи народа Казахстана - собрание членов Ассамблеи, является высшим руководящим органом Ассамблеи. Исключительным правом Сессии является избрание девяти депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан.

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