В Ашхабаде начался шестой Каспийский саммит

Фото: Акорда

АШХАБАД. 29 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в рамках визита в Ашхабад провел встречу со своим туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Казахстана поблагодарил Бердымухамедова за традиционное гостеприимство, а также лично поздравил его с победой на выборах, сообщает Акорда.

Токаев отметил особую значимость ашхабадского саммита и выразил уверенность, что итоги мероприятия будут способствовать укреплению уз дружбы и добрососедства прикаспийских стран и определят новые горизонты их взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Туркменистана в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Ашхабад. Говоря о повестке саммита, Сердар Бердымухамедов высказал мнение, что итоги форума послужат на благо общего для нас Каспийского региона.



